Giustizia, Costa: “presenza magistrati e avvocati in commissioni ministeriali sia equilibrata

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Nelle commissioni ministeriali finalizzate a predisporre testi in materia di giustizia si manifesta da sempre una presenza dominante di magistrati rispetto a quella degli avvocati. Occorre garantire un approccio più equilibrato perché le norme devono essere frutto di un apporto corale, e i legali, che trasferiscono la voce dei cittadini e principi fondamentali a partire dal diritto di difesa, non possono essere soffocati nel loro apporto".
"Tale sproporzione si aggiunge all'influenza significativa che i magistrati fuori ruolo esercitano nelle sedi ministeriali, come fuori ruolo. Non è una critica alla professionalità di questi togati, perlopiù molto preparati, ma un difetto sistematico: il potere giudiziario nella pancia dell'esecutivo", ha concluso.
(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Nelle commissioni ministeriali finalizzate a predisporre testi in materia di giustizia si manifesta da sempre una presenza dominante di magistrati rispetto a quella degli avvocati. Occorre garantire un approccio più equilibrato perché le norme devono essere frutto di un apporto corale, e i legali, che trasferiscono la voce dei cittadini e principi fondamentali a partire dal diritto di difesa, non possono essere soffocati nel loro apporto".