(ACON) ASSESTAMENTO. PELLEGRINO (AVS): OK EMENDAMENTO PER PAZIENTI ONCOLOGICI

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 (ACON) Trieste, 24 lug – “Al fine di sostenere il benessere

psicologico dei pazienti oncologici e di migliorare il loro stato

di salute ho presentato in Aula un emendamento che ? stato

accolto dall’assessore alla salute Riccardi per i suoi importanti

risvolti conseguenti alla somministrazione nei pazienti di

terapie oncologiche”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della discussione in

Consiglio regionale del Disegno di legge “Assestamento del

bilancio per gli anni 2025-2027”.

“Sono molto soddisfatta – evidenzia la consigliera di Opposizione

– che sia stata compresa l’importanza e il rilievo di un

provvedimento volto a prevenire l’alopecia, riducendo l’impatto

della tossicit? del farmaco sul cuoio capelluto. Confido che il

contributo di 60.000 euro concesso per l’acquisto di sistemi

automatici di raffreddamento agli enti del servizio sanitario

regionale, presso i quali si somministrano i trattamenti

oncologici, sia un primo passo per aiutare le tantissime persone

che quotidianamente devono sottoporsi a cure mediche che, se da

un lato salvano la vita, dall’altro generano una menomazione che

non pu? essere risolta con una semplice parrucca”.

“Questa pratica – conclude Pellegrino – ormai riconosciuta e

utilizzata in molte strutture sanitarie a livello europeo

promuove il mantenimento di uno stato psico-fisico dignitoso

anche di fronte ad una malattia che deve essere combattuta su pi?

fronti”.

