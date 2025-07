(ACON) ASSESTAMENTO. MIANI (LEGA): FONDI PER UDINE SIANO INVESTITI AL MEGLIO

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

Trieste, 24 lug – "I 16 milioni di euro di fondi

stanziati dalla Regione per Udine rappresentano una risposta

concreta della Lega alle esigenze dei cittadini e la

testimonianza dell’interesse dell’amministrazione regionale a

migliorare il tenore di vita degli udinesi. Queste risorse vanno

investite nel migliore dei modi per migliorare la qualit? di vita

della citt?”.

Cos?, in una nota Elia Miani, consigliere di Lega Fvg.

“All’interno dell’emendamento ‘jolly’ depositato dall’assessore

Roberti, ? stato inserito un finanziamento specifico per il

capoluogo del Friuli per la riqualificazione urbana e intermodale

di Borgo Stazione. Andranno migliorati la sicurezza, il decoro

urbano e la vivibilit? – analizza l’esponente del Carroccio – con

interventi strategici nel quartiere delle Magnolie e nell’area

del Centro Studi”.

“Inoltre – conclude Miani -, si sta studiando una nuova

collocazione per quanto riguarda la stazione delle corriere per

una rivoluzione di cui queste zone critiche della citt? hanno

urgente bisogno”.

