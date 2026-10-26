Agenzia nr. 1875 – La Ghezza (M5s) alla cerimonia inaugurale dell’ottava Fiera dell’Agricoltura di Sammichele di Bari



ANNO XXIII

La Ghezza (M5s) alla cerimonia inaugurale dell'ottava Fiera dell'Agricoltura di Sammichele di Bari

La consigliera Maria La Ghezza, ha partecipato oggi alla cerimonia inaugurale dell'ottava Fiera dell'Agricoltura di Sammichele di Bari, manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze e delle professionalità del territorio nel campo agricolo.

"L'agricoltura è parte integrante della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità – dichiara La Ghezza – e non possiamo dimenticare che dietro ogni prodotto della nostra terra ci siano persone, competenze, sacrifici e intere generazioni che hanno contribuito a costruire la ricchezza della Puglia. Ringrazio il sindaco Lorenzo Netti e tutta l'Amministrazione comunale per l'invito e per l'impegno con cui continuano a promuovere un'iniziativa importante per il nostro territorio".

Nel suo intervento, La Ghezza ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà che stanno attraversando le aziende agricole, "strette tra l'aumento dei costi di produzione, dal carburante all'energia e ai fertilizzanti, e prezzi riconosciuti ai produttori spesso insufficienti a remunerare adeguatamente il lavoro svolto".