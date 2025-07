(ACON) ASSESTAMENTO. GHERSINICH (LEGA): 300MILA EURO PER SPESE VETERINARIE

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 24 lug – "Grazie a questo emendamento andiamo a

finanziare 300mila euro in favore di persone economicamente in

difficolt?, a sostegno delle spese veterinarie riferite agli

animali d’affezione regolarmente censiti”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale della Lega

Giuseppe Ghersinich che ha preso la parola durante la discussione

sull’articolo 8.

“Abbiamo stanziato ulteriori 300mila euro sul fondo specifico in

favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia da destinare al

rimborso dei costi per le cure veterinarie – sottolinea

Ghersinich -. Avranno diritto al contributo le persone in

difficolt? economica residenti nei Comuni destinatari del

contributo e titolari di un Isee inferiore ai 12mila euro”.

“La misura – conclude l’esponente di maggioranza – ribadisce la

vicinanza dell’Amministrazione regionale a quella fascia di

popolazione che pu? trovare giovamento dal possedere un animale

d’affezione, ma che a causa delle spese di mantenimento e

veterinarie potrebbe non essere disposto ad accudirlo”.

