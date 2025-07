(ACON) ASSESTAMENTO. FERRARI (LEGA): 50 MILA EURO A COOPERATIVA DAVIDE

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 24 lug – "Per aiutare i ragazzi della

cooperativa sociale “Davide di Tolmezzo” abbiamo stanziato 50

mila euro a sostegno dell’inserimento lavorativo del personale

sia disabile sia occupato svantaggiato”.

Lo afferma in una nota Manuele Ferrari, consigliere di Lega Fvg a

margine dell’esame di Assestamento di bilancio.

L’esponente di Maggioranza rimarca “l’importanza di luoghi come

la cooperativa che permette a questi ragazzi di fronteggiare le

difficolt? che la vita ha riservato loro. Proprio per questo

motivo ci ? sembrato opportuno sostenerle economicamente”.

In questo modo – conclude Ferrari – andiamo a coprire le spese

relative all’acquisto di materiali necessari e funzionali per le

loro attivit?”.

