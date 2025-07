(ACON) ASSESTAMENTO. BUDAI (LEGA): CONTRIBUTI PER FORESTOTERAPIA

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 (ACON) Trieste, 24 lug – “Abbiamo concesso 20 mila euro

all’Universit? degli studi di Udine per realizzare una indagine

conoscitiva a livello regionale dei risultati ottenuti in seguito

alla conclusione del percorso di forestoterapia dedicato ai

pazienti oncologici”.

Alberto Budai, consigliere di Lega Fvg, lo fa sapere in una nota

a margine della discussione in Aula sull’articolo 8 in materia di

Salute e politiche sociali dell’Assestamento di bilancio.

“Abbiamo pensato che disporre dei dati per l’evoluzione della

ricerca sulla terapia forestale sarebbe interessante e utile –

chiosa l’esponente leghista – e per questo ? previsto il

coinvolgimento del centro oncologico di Aviano”.

ACON/COM/sm

242215 LUG 25