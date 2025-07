(ACON) ASSESTAMENTO. BUDAI (LEGA): 45MILA EURO PER ENDOMETRIOSI

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

prevede 45mila euro in favore di enti del Terzo settore,

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione

sociale con sede in regione che svolgono attivit? di prevenzione,

divulgazione e sostegno alle persone affette da endometriosi o da

malattie reumatiche quali la fibromialgia”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere della Lega Alberto Budai

che ha presentato l’emendamento approvato in Assestamento di

bilancio all’interno dell’articolo 8.

“? doveroso proseguire il sostegno a quelle associazioni che in

Friuli Venezia Giulia si occupano di queste patologie delicate e

ancora poco conosciute che spesso diventano invalidanti se

trascurate o non riconosciute”, sottolinea Budai.

“L’attivit? di prevenzione – conclude il consigliere della Lega

-, informazione e supporto per chi soffre di queste patologie ?

molto importante in quanto incidono positivamente sulla comunit?

e sul sistema sanitario”.

