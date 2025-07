Da giovedì 24 a sabato 26 luglio 2025 temporanee modifiche alla circolazione in Piazza del Carmine – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1841 DEL 22/07/2025

SERVIZIO MOBILITA’, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

OGGETTO:

ORDINANZA DI VIABILITA’ PER L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI

TRANSITO E SOSTA NELLA PIAZZA DEL CARMINE NEI GIORNI 24-25-26 LUGLIO 2025

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “CARMINE 2025”.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che nei giorni 24 – 25 – 26 luglio 2025 nell’ambito della programmazione eventi nella

stagione estiva “CARMINE 2025” si terranno gli spettacoli della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

VISTA la richiesta del Servizio Sport, Cultura, Spettacolo, Turismo e Tempo libero per l’istituzione

temporanea del divieto di circolazione nella Piazza del Carmine, prot. 217563/2025 del 21/07//2025;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare provvedimenti viabilistici provvisori allo scopo di

contemperare le esigenze della manifestazione, con quelle della libera circolazione sulle strade, per la

tutela del pubblico, delle persone coinvolte nella manifestazione e per la sicurezza degli altri utenti

della strada;

VISTI gli artt. 5-6-7-37 del D.L.vo 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e

integrazioni.

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R n.

495 del 16/12/1992 del 16/12/1992 successive modifiche e integrazioni.

ORDINA

il giorno 24/07/2025 dalle ore 14:00 alle ore 24:00 nella PIAZZA MADONNA DEL CARMINE lato Palazzo

Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati ad esclusione dei mezzi

autorizzati;

il giorno 24/07/2025 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nella PIAZZA MADONNA DEL CARMINE lato Palazzo

Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE ad esclusione dei mezzi autorizzati;

il giorno 24/07/2025 dalle ore 16:00 alle ore 20:00:

· l’istituzione nella VIA MADDALENA all’intersezione con il viale Trieste della DIREZIONE OBBLIGATORIA

A DESTRA, ad esclusione dei mezzi autorizzati;

· l’istituzione nella VIA MADDALENA all’intersezione con il viale Trieste della DIREZIONE OBBLIGATORIA

A SINISTRA ( veicoli provenienti dalla via Roma), ad esclusione dei mezzi autorizzati;

il giorno 25/07/2025 dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del 26/07/2025 nella PIAZZA MADONNA DEL CARMINE

lato Palazzo Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati ad esclusione dei mezzi

autorizzati;

il giorno 25/07/2025 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 26/07/2025:

nella PIAZZA MADONNA DEL CARMINE lato Palazzo Pizzorno Binaghi e lato Poste Italiane, tratto

compreso tra la via Maddalena e la via Sassari,

nella VIA SASSARI tratto compreso tra via Crispi e il vicolo TAR,

– l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE ad esclusione dei mezzi autorizzati;

il giorno 25/07/2025 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 26/07/2025:

· l’istituzione nella VIA SASSARI all’intersezione con la via Crispi della DIREZIONE OBBLIGATORIA A

DESTRA, ad esclusione dei mezzi autorizzati;

· l’istituzione nella VIA MADDALENA all’intersezione con il viale Trieste della DIREZIONE OBBLIGATORIA

A DESTRA, ad esclusione dei mezzi autorizzati;

· l’istituzione nella VIA MADDALENA all’intersezione con il viale Trieste della DIREZIONE OBBLIGATORIA

A SINISTRA ( veicoli provenienti dalla via Roma), ad esclusione dei mezzi autorizzati;

il giorno 26/07/2025 dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del 27/07/2025 nella PIAZZA MADONNA DEL CARMINE

lato Palazzo Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati ad esclusione dei mezzi

autorizzati;

il giorno 26/07/2025 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 27/07/2025:

nella PIAZZA MADONNA DEL CARMINE lato Palazzo Pizzorno Binaghi e lato Poste Italiane, tratto

compreso tra la via Maddalena e la via Sassari,

nella VIA SASSARI tratto compreso tra via Crispi e il vicolo TAR,

– l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE ad esclusione dei mezzi autorizzati;

il giorno 26/07/2025 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 27/07/2025:

· l’istituzione nella VIA SASSARI all’intersezione con la via Crispi della DIREZIONE OBBLIGATORIA A

DESTRA, ad esclusione dei mezzi autorizzati;

· l’istituzione nella VIA MADDALENA all’intersezione con il viale Trieste della DIREZIONE OBBLIGATORIA

A DESTRA, ad esclusione dei mezzi autorizzati;

· l’istituzione nella VIA MADDALENA all’intersezione con il viale Trieste della DIREZIONE OBBLIGATORIA

A SINISTRA ( veicoli provenienti dalla via Roma), ad esclusione dei mezzi autorizzati;

Si da mandato al Servizio di Polizia Locale per l’attuazione della presente Ordinanza.

La segnaletica in attuazione della presente Ordinanza sarà posta in opera a cura dell’impresa AVR

S.p.A. affidataria dell’appalto di Gobal Service gestione integrata della rete viaria del Comune di Cagliari

per conto del Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro

il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del

Comune, ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg., a decorrere dalla stessa

data.

Il Dirigente

PIERPAOLO PIASTRA / ArubaPEC S.p.A.