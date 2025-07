L’Asl ha individuato un caso di Dengue da importazione, stasera alle 22.00 disinfestazione dalle zanzare del Parco “S.Pertini”

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

Il parco rimarrà chiuso per tutta la giornata di domani

Livorno, 22 luglio 2025 – Oggi martedì 22 luglio, dalle ore 22.00 Aamps effettuerà una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, nelle aree pubbliche corrispondenti al Parco “Sandro Pertini” sul viale G. Carducci n. 2.

Il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento di disinfestazione, ovvero per tutto il giorno di domani 23 luglio.

L’intervento si è reso necessario a seguito della segnalazione al Comune, da parte Dipartimento della Prevenzione Azienda Usl Toscana Nord Ovest, di un caso importato di Dengue (malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre); la stessa Asl ha indicato l’area in cui va circoscritta la disinfestazione.

Per consentire l’intervento il Sindaco ha firmato una specifica ordinanza, la n.233 data odierna, 22/7/2025.

