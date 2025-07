Edoardo Leo richiama ad Altopascio oltre 600 spettatori | Tutto esaurito in piazza Ricasoli

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

EDOARDO LEO RICHIAMA AD ALTOPASCIO OLTRE 600 SPETTATORITutto esaurito in piazza Ricasoli

Altopascio, 22 luglio 2025 – Un vero e proprio bagno di folla per Edoardo Leo, attore, regista e sceneggiatore, che ieri sera, lunedì 21, ha infiammato piazza Ricasoli, ad Altopascio, con il suo “Ti racconto una storia”. Si chiude così la rassegna “Fuori Teatro – storie in piazza” – realizzata insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus – nel segno del successo e della partecipazione, confermando l’attenzione alla qualità e alla cultura per tutti del cartellone del Luglio Altopascese, promosso dall’amministrazione comunale.

Oltre 600 persone ieri sera si sono ritrovate in piazza Ricasoli per Leo e il suo reading teatrale accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Lo spettacolo ha intrecciato parole, musica e riflessioni, mescolando articoli, aneddoti e brani di autori come Calvino, Marquez, Eco e Benni.