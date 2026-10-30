Basilicata: Bardi riceve una delegazione di studenti

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - l Presidente accoglie nella Sala Verrastro i componenti della Consulta degli studenti della provincia di Potenza guidati da Italo Marsico. Bardi annuncia lo stanziamento di 1,9 milioni per assicurare la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo ai meno abbienti.
Un confronto diretto, senza filtri e nel segno della concretezza. Questa mattina il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto una delegazione di studenti guidata da Italo Marsico, Presidente della Consulta provinciale degli studenti di Potenza. Al centro dell’incontro le preoccupazioni avanzate dai ragazzi di fronte all’aumento del costo del carburante, del materiale didattico, della mobilità e delle attività scolastiche. “Comprendo – ha detto Bardi – le ansie dei ragazzi e i sacrifici che tantissime famiglie lucane affrontano ogni giorno per garantire ai propri ragazzi un futuro sereno e un’istruzione di qualità. La Regione non intende lasciare solo nessuno: il nostro compito è prenderci cura di loro, accompagnarli e alleggerire le difficoltà quotidiane”. A testimonianza di questo costante impegno, il Presidente ha illustrato alcuni interventi economici messi in campo nel 2026 dalla Regione Basilicata a tutela del diritto allo studio e dell’inclusività per un totale di circa 17 milioni di euro. “Proprio oggi – ha precisato Bardi – viene approvato uno stanziamento di 1,9 milioni di euro per assicurare la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo agli studenti meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”. Accogliendo le richieste e le sollecitazioni presentate da Italo Marsico a nome di tutti gli studenti, il Presidente ha assicurato che la Regione farà ulteriori approfondimenti tecnici per individuare possibili canali di finanziamento. Nello specifico si valuterà la disponibilità di bilancio per stanziare risorse destinate a contrastare il caro carburanti e il caro scuola.
Bardi ha dato la piena disponibilità a promuovere nuovi incontri con i ragazzi per fare periodicamente il punto della situazione e monitorare l’avanzamento delle misure. “Il nostro primario obiettivo – ha concluso il Presidente – è stare accanto alle nuove generazioni passo dopo passo lungo tutto il percorso formativo, sostenendo concretamente le famiglie e offrendo ai nostri ragazzi strutture sempre più inclusive, moderne e ricche di opportunità di crescita e di lavoro nella nostra terra”.