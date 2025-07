CONTIENE FOTO# TIVOLI (RM) – MOVIDA PIU’ SICURA. PROSEGUONO I SERVIZI DI CONTROLLO NEL CENTRO DA PARTE DEI CARABINIERI. UNA PERSONA DENUNCIATA, UNA SEGNALATA ALLA PREFETTURA E RITIRATA UNA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

TIVOLI (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da

ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di

cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di

Tivoli hanno effettuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del

territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel

centro di Tivoli, ed in particolare al controllo della movida serale, che ha

permesso di garantire un efficace dispositivo di controllo del centro

cittadino e delle persone riunitesi in occasione di eventi serali nella

città, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott.

Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per

l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di una persona denunciata alla Procura della

Repubblica e di una persona segnalata in via amministrativa.

Nello specifico, i Carabinieri hanno denunciato un 30enne romano, trovato

alla guida del proprio veicolo nonostante gli fosse già stata ritirata la

patente di guida.

Poco dopo, invece, un 20enne italiano è stato segnalato al Prefetto e

sanzionato in via amministrativa poiché trovato con modiche quantità di

sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Complessivamente, i militari hanno identificato 60 persone e controllato 52

veicoli, dove attraverso i vari posti di controllo posti in essere sono

stati multati tre conducenti al codice della strada e a uno di essi è stata

ritirata la carta di circolazione.

