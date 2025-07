Nota di benvenuto al comandante Castaldi

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 Buongiorno,

invio nota di benvenuto del sindaco Alessandro Basso al nuovo comandante della Guardia di finanza di Pordenone col. Bruno Castadi.

“Nell’augurare un buon lavoro, diamo il benvenuto al Colonnello Bruno Castaldi, nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone.

Con un’importante esperienza alle spalle, maturata nel Nucleo Speciale Anticorruzione di Roma e alla guida del Gruppo Vigilanza Contratti Pubblici, non abbiamo dubbi che saprà mettere le sue competenze al servizio del nostro territorio proseguendo con determinazione l’impegno delle Fiamme Gialle nella tutela della legalità e delle finanze pubbliche.

A nome dell’Amministrazione e della Città, auguriamo al Colonnello Castaldi i migliori successi per questo nuovo incarico.

Il Comune di Pordenone è e sarà sempre al fianco di chi ogni giorno lavora con serietà per il bene comune.

Ci aspettano sfide importanti su tutte quella di Pordenone capitale italiana della cultura 2027, dove contiamo di collaborare attivamente in maniera proficua per lo sviluppo della città”.

