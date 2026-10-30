Manovra, Bonetti: Paese non riparte finanziando tutto un po’

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “Un Paese non riparte finanziando tutto un po’, come fa questa manovra. Riparte investendo dove cambia davvero la vita delle persone: salari dei giovani, crescita delle imprese, sanità”. Lo scrive su X Elena Bonetti, presidente di Azione e capogruppo del partito in Commissione Bilancio.
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