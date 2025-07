(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 Emergenza caldo: a San Giovanni Valdarno lo spazzamento del pomeriggio parte alle 17 fino alla fine di agosto

A causa dell’ondata di calore che sta interessando il territorio e del persistere delle alte temperature, Sei Toscana ha adottato una serie di misure straordinarie per garantire la continuità dei servizi di igiene urbana, salvaguardando al contempo la salute e la sicurezza dei propri operatori.

In ottemperanza alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore” emanate dalla Regione Toscana e in linea con le indicazioni dell’Inail, l’azienda ha disposto che alcuni servizi svolti normalmente nelle ore più calde della giornata possano essere riorganizzati, anticipandoli alla mattina o posticipandoli al pomeriggio inoltrato.

Nel Comune di San Giovanni Valdarno, fino alla fine del mese di agosto, i servizi di spazzamento che erano previsti nelle prime ore del pomeriggio saranno svolti in orario serale, con inizio fissato alle 17.

Le modifiche riguardano via Mannozzi e il parcheggio adiacente nella giornata di martedì, viale Gramsci il giovedì, mentre il venerdì via Spartaco Lavagnini, via della Costituzione, via Calamandrei, via Martiri della Libertà (secondo e quarto venerdì del mese) e via Buozzi (primo e terzo venerdì del mese).