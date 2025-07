(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, DE CORATO: «DOPO ACCOLTELLAMENTO ‘CASBAH’ S.SIRO PRESIDIARLA CON

MILITARI H24. SERVE PIANO STILE CAIVANO».*

Milano, 18 Luglio 2025 – «Ci risiamo, nella zona araba di San Siro, in

pieno pomeriggio, oggi c’è stato un altro ragazzo aggredito e accoltellato.

Fatti come questi, da quelle parti in periferia, avvengono tutte le

settimane. Proprio in piazzale Selinunte, a due passi da quanto accaduto

oggi pomeriggio, serve al più presto un presidio fisso h. 24 di Militari o

Forze dell’Ordine come fecero le Giunte di Centrodestra fino al 2011 e come

fece, per pochi mesi, anche l’ex Assessore alla Sicurezza del Comune di

Milano, ora Consigliera Regionale, Carmela Rozza utilizzando la Polizia

Locale. Quella zona è la più pericolosa della città, dove bande di arabi

fanno ciò che vogliono a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutta la

zona che comprende, appunto, viale Mar Jonio, piazzale Selinunte, via

Zamagna e viale Aretusa, deve diventare una ‘zona rossa’. Per contrastare

la criminalità, soprattutto straniera, che si è impossessata di quel

quartiere, occorrono rimedi efficaci come fatto dal Governo Meloni a

Caivano dove la situazione non era molto diversa da quella appunto della

‘casbah’ milanese al San Siro».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sul degrado e sulle periferie italiane della Camera ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*