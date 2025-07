[Comune Palermo] RPT. CORRETTO. Centri estivi. Seicentomila euro destinati a potenziamento servizi

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 *Seicentomila euro per il potenziamento dei Centri Estivi 2025. Lo rende

noto l’assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò.*

“L’amministrazione – sottolinea l’assessore – a conferma del proprio

impegno a garanzia dell’inclusione sociale e della tutela dei minori

anticiperà la somma attraverso risorse alternative in attesa del decreto di

assegnazione ufficiale da parte del Dipartimento per le Politiche della

Famiglia”, giusto per garantire l’avvio delle attività senza ritardi”.

La selezione degli enti partner – si legge in una nota dell’assessorato – è

avvenuta con una procedura a sportello, cioè fondata su criteri oggettivi e

trasparenti, come l’esperienza nel settore e il coinvolgimento di minori

con disabilità. Sono stati selezionati 135 enti (55 capofila), tra cui enti

ecclesiastici, scuole pubbliche e paritarie.

“I minori coinvolti nel progetto – dice Mimma Calabrò – sono in totale 825

di cui 185 con disabilità, pari al 22% della platea e questo a

testimonianza di un’attenzione concreta verso l’inclusione, mai registrata

nei precedenti avvisi”.

“Le attività di questo progetto – rivolte a bambini e ragazzi tra i 3 e i

14 anni, con un focus sui soggetti più vulnerabili – è una risposta

concreta ai bisogni educativi e sociali dei nostri bambini e delle loro

famiglie – conclude l’assessora Mimma Calabrò -, perché “inclusione” non

deve essere solo una parola slogan, ma una azione quotidiana fatta di

interventi reali e accessibili a tutti”.

L’iniziativa – chiude la nota dell’assessorato – prevede attività sportive,

ludico-ricreative, sociali e culturali, promuovendo l’integrazione dei

minori e il ruolo attivo delle comunità educanti locali.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo