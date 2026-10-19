Turismo, fino al 9 novembre solo online è possibile proporre progetti per il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2027 per Bologna e Modena. Pubblicato l’Avviso per ricevere finanziamenti, rivolto a Comuni, Unioni e associazioni

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]
comunicato stampa | Bologna, 19 ottobre 2026
il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2027 per Bologna e
Modena*
Pubblicato l'Avviso per ricevere finanziamenti, rivolto a Comuni, Unioni e
associazioni
Mercoledì 21 ottobre un incontro informativo online per domande relative al
territorio bolognese
È stato pubblicato l'Avviso relativo al Programma Turistico di Promozione
Locale (P.T.P.L.) 2027, per la presentazione delle domande di ammissione al
contributo regionale a favore dei servizi turistici di base e per la
realizzazione di iniziative di promozione turistica di interesse locale del
Territorio Turistico Bologna-Modena.
Le domande di contributo possono essere presentate *entro e non oltre le 12
di lunedì 9 novembre 2026, da quest'anno esclusivamente attraverso i* form
online predisposti rispettivamente per la Città metropolitana di Bologna e
per la Provincia di Modena. Gli interventi proposti dovranno realizzarsi
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. L'Avviso pubblico è stato
approvato da parte della Città metropolitana di Bologna e della Provincia
Modena, dopo l'iter di concertazione e approvazione delle Linee di
indirizzo da parte degli organismi di Territorio Turistico Bologna-Modena.
"Il PTPL è il principale strumento con cui il Territorio Turistico supporta
la rete di informazione e accoglienza al turista sul territorio
metropolitano e sostiene le tante iniziative turistiche, promosse da
soggetti pubblici e privati." – sottolinea *Mattia Santori*, presidente del
Territorio Turistico Bologna Modena – Grazie allo sforzo per la
digitalizzazione delle domande, quest'anno abbiamo inteso semplificare le
procedure per aiutare ulteriormente la rete turistica locale a focalizzarsi
sulla qualità dei progetti".
Gli ambiti di attività del PTPL sono distinti in:
*Ambito 1 – Servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni di Comuni:*
– *1.a *interventi di gestione e qualificazione dei servizi di*
accoglienza al turista* – in questo ambito rientrano gli interventi di
valorizzazione, razionalizzazione e qualificazione degli uffici di
informazione e accoglienza al turista e delle reti territoriali che
svolgono questa funzione
– *1.b *interventi di* animazione e intrattenimento turistico* – in
questo ambito rientrano gli eventi e le iniziative di animazione e
intrattenimento che costituiscono lo strumento per potenziare
l'attrattività del territorio, arricchendo la proposta turistica
*Ambito 2 – Iniziative di promozione turistica di interesse locale:*
– In questo ambito rientrano i progetti finalizzati alla promozione
dell'immagine, delle peculiarità e delle caratteristiche di qualità dei
servizi e dell'offerta turistica locale presenti nel territorio.
*I soggetti ammessi*Possono presentare domanda sull'Ambito 1.a gli Enti
Locali nel cui territorio di competenza sia riconosciuto, all'esito del
relativo procedimento, un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica
(IAT R, IAT, IAT Diffuso, IAT Digitale, Welcome Room). L'ufficio deve
essere inserito all'interno di un ambito turistico del Territorio Turistico
(Bologna metropolitana, Appennino Bolognese, Pianura Bolognese, Area
Imolese, Modena e pianura, Appennino Modenese).
Per poter presentare domanda sull'Ambito 1.b invece l'Ente Locale deve
disporre in particolare di un ufficio IAT R o IAT, sempre tra quelli
regolarmente riconosciuti e inseriti in un ambito turistico.
Possono presentare domanda sull'Ambito 2 i seguenti soggetti: Comuni (in
forma singola o associata) e Unioni di Comuni, Società e organismi
operativi di Comuni/Unioni di Comuni, Enti pubblici, Pro Loco, Gruppi di
Azione Locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori e Associazioni del
volontariato.
*Il quadro di riferimento*
Il quadro di riferimento strategico-programmatico è costituito dalle "Linee
guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale
turistiche sul territorio, della permanenza media e della
destagionalizzazione dei flussi turistici. Inoltre, per i progetti di
animazione e intrattenimento turistico (Ambito 1.b) e di promozione
turistica di interesse locale (Ambito 2), costituiscono riferimento
necessario gli obiettivi e le indicazioni su prodotti turistici e
mercati-obiettivo definiti con il PPCT (Programma di
promo-commercializzazione turistica) per l'anno 2027, richiamati
nell'Avviso.
*Novità Bando 2027*
Da quest'anno le domande di contributo possono essere presentate
esclusivamente attraverso la compilazione degli appositi form online,
reperibili nei rispettivi siti istituzionali di Città metropolitana di
Bologna e di Provincia di Modena, secondo l'ambito territoriale di
riferimento del progetto.
Per i progetti del territorio bolognese è previsto un *incontro online
dedicato alle modalità di compilazione*
e trasmissione delle istanze, che si
terrà *mercoledì 21 ottobre* (*ore 14*: Ambito 1; *ore 15*: Ambito 2).
*Informazioni*
L'Avviso e i form per la domanda online sono reperibili sul sito Internet
della Città metropolitana di Bologna alla sezione Avvisi e bandi
oltre che
all'interno del portale della Provincia di Modena nella sezione Avvisi
Pubblici
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