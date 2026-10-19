Turismo, fino al 9 novembre solo online è possibile proporre progetti per il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2027 per Bologna e Modena. Pubblicato l’Avviso per ricevere finanziamenti, rivolto a Comuni, Unioni e associazioni

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comunicato stampa | Bologna, 19 ottobre 2026

il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2027 per Bologna e

Modena*

Pubblicato l'Avviso per ricevere finanziamenti, rivolto a Comuni, Unioni e

associazioni

Mercoledì 21 ottobre un incontro informativo online per domande relative al

territorio bolognese

È stato pubblicato l'Avviso relativo al Programma Turistico di Promozione

Locale (P.T.P.L.) 2027, per la presentazione delle domande di ammissione al

contributo regionale a favore dei servizi turistici di base e per la

realizzazione di iniziative di promozione turistica di interesse locale del

Territorio Turistico Bologna-Modena.

Le domande di contributo possono essere presentate *entro e non oltre le 12

di lunedì 9 novembre 2026, da quest'anno esclusivamente attraverso i* form

online predisposti rispettivamente per la Città metropolitana di Bologna e

per la Provincia di Modena. Gli interventi proposti dovranno realizzarsi

tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. L'Avviso pubblico è stato

approvato da parte della Città metropolitana di Bologna e della Provincia

Modena, dopo l'iter di concertazione e approvazione delle Linee di

indirizzo da parte degli organismi di Territorio Turistico Bologna-Modena.

"Il PTPL è il principale strumento con cui il Territorio Turistico supporta

la rete di informazione e accoglienza al turista sul territorio

metropolitano e sostiene le tante iniziative turistiche, promosse da

soggetti pubblici e privati." – sottolinea *Mattia Santori*, presidente del

Territorio Turistico Bologna Modena – Grazie allo sforzo per la

digitalizzazione delle domande, quest'anno abbiamo inteso semplificare le

procedure per aiutare ulteriormente la rete turistica locale a focalizzarsi

sulla qualità dei progetti".

Gli ambiti di attività del PTPL sono distinti in:

*Ambito 1 – Servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni di Comuni:*

– *1.a *interventi di gestione e qualificazione dei servizi di*

accoglienza al turista* – in questo ambito rientrano gli interventi di

valorizzazione, razionalizzazione e qualificazione degli uffici di

informazione e accoglienza al turista e delle reti territoriali che

svolgono questa funzione

– *1.b *interventi di* animazione e intrattenimento turistico* – in

questo ambito rientrano gli eventi e le iniziative di animazione e

intrattenimento che costituiscono lo strumento per potenziare

l'attrattività del territorio, arricchendo la proposta turistica

*Ambito 2 – Iniziative di promozione turistica di interesse locale:*

– In questo ambito rientrano i progetti finalizzati alla promozione

dell'immagine, delle peculiarità e delle caratteristiche di qualità dei

servizi e dell'offerta turistica locale presenti nel territorio.

*I soggetti ammessi*Possono presentare domanda sull'Ambito 1.a gli Enti

Locali nel cui territorio di competenza sia riconosciuto, all'esito del

relativo procedimento, un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica

(IAT R, IAT, IAT Diffuso, IAT Digitale, Welcome Room). L'ufficio deve

essere inserito all'interno di un ambito turistico del Territorio Turistico

(Bologna metropolitana, Appennino Bolognese, Pianura Bolognese, Area

Imolese, Modena e pianura, Appennino Modenese).

Per poter presentare domanda sull'Ambito 1.b invece l'Ente Locale deve

disporre in particolare di un ufficio IAT R o IAT, sempre tra quelli

regolarmente riconosciuti e inseriti in un ambito turistico.

Possono presentare domanda sull'Ambito 2 i seguenti soggetti: Comuni (in

forma singola o associata) e Unioni di Comuni, Società e organismi

operativi di Comuni/Unioni di Comuni, Enti pubblici, Pro Loco, Gruppi di

Azione Locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori e Associazioni del

volontariato.

*Il quadro di riferimento*

Il quadro di riferimento strategico-programmatico è costituito dalle "Linee

guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale

turistiche sul territorio, della permanenza media e della

destagionalizzazione dei flussi turistici. Inoltre, per i progetti di

animazione e intrattenimento turistico (Ambito 1.b) e di promozione

turistica di interesse locale (Ambito 2), costituiscono riferimento

necessario gli obiettivi e le indicazioni su prodotti turistici e

mercati-obiettivo definiti con il PPCT (Programma di

promo-commercializzazione turistica) per l'anno 2027, richiamati

nell'Avviso.

*Novità Bando 2027*

Da quest'anno le domande di contributo possono essere presentate

esclusivamente attraverso la compilazione degli appositi form online,

reperibili nei rispettivi siti istituzionali di Città metropolitana di

Bologna e di Provincia di Modena, secondo l'ambito territoriale di

riferimento del progetto.

Per i progetti del territorio bolognese è previsto un *incontro online

dedicato alle modalità di compilazione*

e trasmissione delle istanze, che si

terrà *mercoledì 21 ottobre* (*ore 14*: Ambito 1; *ore 15*: Ambito 2).

*Informazioni*

L'Avviso e i form per la domanda online sono reperibili sul sito Internet

della Città metropolitana di Bologna alla sezione Avvisi e bandi

oltre che

all'interno del portale della Provincia di Modena nella sezione Avvisi

Pubblici

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