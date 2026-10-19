Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Cronaca

Comunicato Stampa – Stalking – minacce e danneggiamenti a vicini di negozio – arrestato 61enne.doc

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 19 ottobre 2026

​STALKING, MINACCE E DANNEGGIAMENTI A VICINI DI NEGOZIO

ARRESTATO 61ENNE

I Carabinieri della Stazione di Cefalù hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di commerciante 61enne, ritenuto responsabile di atti persecutori, minacce aggravate e danneggiamenti.

Il provvedimento scaturisce dalla tempestiva e incisiva attività d'indagine condotta dai militari dell'Arma, costantemente diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal Procuratore dott. Angelo Vittorio CAVALLO.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'indagato si sarebbe reso protagonista di reiterate condotte persecutorie e moleste, caratterizzate da sistematiche offese, gravi minacce e danneggiamenti mirati alla struttura divisoria delle due attività commerciali contigue, situate nel centro storico di Cefalù. Tali comportamenti, protrattisi nel tempo, avevano ingenerato nelle vittime un grave e perdurante stato di ansia e un profondo timore per le loro incolumità, stravolgendone le normali abitudini di vita e di lavoro.

L'operazione odierna testimonia l'altissima attenzione, la sensibilità e la massima reattività della Procura della Repubblica di Termini Imerese e dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro la persona, garantendo interventi rapidi e risolutivi per interrompere le spirali di violenza e stalking a tutela delle fasce più esposte.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl