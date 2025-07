(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, OLTRE 11 KG COCAINA E 66MILA EURO CONTANTI, DE CORATO: «TROPPI

STRANIERI SPACCIANO E RUBANO (80% RAPINE LORO) SPESSO ANCHE

IRREGOLARI-PREGIUDICATI. CPR FONDAMENTALI».*

Milano, 16 Luglio 2025 – «Ringrazio gli uomini della Polizia di Stato e dei

Carabinieri che ieri hanno arrestato un marocchino di 23 anni con

precedenti e irregolare e un gambiano di 37 anni. Che sia periferia, come

nel caso del marocchino arrestato dalla Polizia di Stato in zona

Primaticcio/Bande Nere o che siano zone semi centrali, quali piazza Duca

d’Aosta dove è stato preso un gambiano dai Carabinieri, non fa differenza.

Ogni angolo della città è “buono” per delinquere e quasi sempre si tratta,

come in questo caso appunto, di stranieri ai quali sono attribuibili anche

l’80% delle rapine in città, secondo gli ultimi dati del Sindaco e del

Prefetto. Occorre una stretta contro l’elevata delinquenza e criminalità

straniera per questo torno a ribadire e sottolineare l’importanza dei Cpr e

che, in Lombardia, solo quello di via Corelli non basta più»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.