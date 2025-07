[Università di Verona] vista ministro Bernini residenze Esu e Centro ricerche cliniche – dalle 12, via mazza 47/49

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 Verona, 14 luglio 2025

Il ministro Anna Maria Bernini in visita alle residenze universitarie

e al Centro ricerche cliniche

Questa mattina, a partire dalle 12 in via Mazza 47/49, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sarà in visita ai cantieri delle nuove residenze universitarie e, a seguire, al Centro ricerche cliniche di Borgo Roma.

Ad accogliere il ministro in via Mazza saranno il magnifico rettore dell’Università di Verona Pier Francesco Nocini con il direttore generale Federico Gallo, il vicepresidente di Esu Verona, Sergio Cau con il direttore Giorgio Gugole.

Saranno, inoltre, presenti il Prefetto Demetrio Martino e il sindaco di Verona Damiano Tommasi.

Il programma della mattinata:

• Ore 12, via Mazza 47/49, visita cantiere nuovo Studentato Esu;

• Ore 12.30, via Giolfino 19/21 visita cantiere nuovo studentato Esu;

• Ore 13.30, visita al Centro ricerche cliniche, ottavo piano, Policlinico di Borgo Roma, piazzale L. A. Scuro 10, Verona.