(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 *GENERALE DI BRIGATA UBALDO DEL MONACO*

* NUOVO COMANDANTE DEI CARABINIERI IN SICILIA*

L’ USIC – Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime le più sentite

congratulazioni al Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco per la sua nomina

a nuovo Comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

Questa mattina, in una solenne cerimonia il Generale del Monaco si è

insediato in quell’incarico che fu già dell’indimenticato Generale dalla

Chiesa, nella storica caserma a lui intitolata.

Figura di grande prestigio e comprovata esperienza, il Generale Del Monaco,

dall’indiscusso curriculum di primissimo livello, assume il Comando in una

regione strategica e complessa, dove l’Arma dei Carabinieri svolge un ruolo

fondamentale nella tutela della legalità, nella lotta alla criminalità

organizzata e nella salvaguardia del vivere civile.

Il Presidente, il segretario e tutti i consiglieri dell’USIC – Sicilia

formulano i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo l’auspicio di una

proficua collaborazione tra il nuovo Comandante e le associazioni sindacali

rappresentative del personale militare, nell’ottica di un dialogo

costruttivo e trasparente, orientato al benessere del personale e

all’efficienza del servizio reso alla collettività.

Palermo 12 luglio 2025

