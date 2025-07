CS Vandalismi scuola Lozer

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

invio dichiarazione del sindaco Alessandro Basso in merito ai gravi atti di vandalismo della scorsa notte all’interno della scuola Lozer a Torre.

“Ritengo deprecabile quanto accaduto alla scuola Lozer di Torre – dichiara il sindaco Alessandro Basso – e condanno fermamente quanto accaduto la scorsa notte con individui ignoti che si sono introdotti nell’edificio scolastico danneggiando pesantemente l’arredo e imbrattando muri, mobili e lavagne con scritte ingiuriose.

Li chiamerò con il loro nome: sono vandali che hanno messo in atto un gesto vile e inaccettabile. L’hanno fatto con il favore delle tenebre, di nascosto colpendo quello che è un luogo simbolo della crescita, dell’educazione, parte viva della nostra comunità. Sono e siamo fin da ora vicini alla direzione scolastica, agli insegnanti, alle famiglie e soprattutto alle studentesse e agli studenti. Questi ultimi sono le vere vittime di questo vergognoso atto che ha colpito i più piccoli e, quindi, i più fragili”.

L’assessore alla sicurezza Elena Ceolin esprime il ringraziamento “alla Polizia Locale che, sotto il coordinamento del comandante Zorzetto, è al lavoro da questa notte non solo nel rilevare i danni ma anche per identificare i responsabili e mi auguro che i colpevoli vengano individuati al più presto per essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Unitamente al Comandante invitiamo gli autori a presentarsi spontaneamente in centrale”.

I due amministratori, infine, evidenziano come “Pordenone tutta con l’Amministrazione in testa non tollera e non tollererà simili episodi e per questo saremo fermi e inflessibili contrastando qualsivoglia forma di violenza e vandalismo”.

