CONTIENE FOTO# TRASTEVERE – D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, CARABINIERI ARRESTANO 21ENNE EGIZIANO GRAVEMENTE INDIZIATO DI AVER RAPINATO UN COETANEO DELLA COLLANA IN ORO CHE AVEVA AL COLLO COLPENDOLO CON LO SPRAY URTICANTE.

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TRASTEVERE – D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, CARABINIERI ARRESTANO 21ENNE

EGIZIANO GRAVEMENTE INDIZIATO DI AVER RAPINATO UN COETANEO DELLA COLLANA IN

ORO CHE AVEVA AL COLLO COLPENDOLO CON LO SPRAY URTICANTE.

ROMA – D’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del

Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 21enne egiziano, senza fissa

dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina.

La notte del 9 Luglio, i Carabinieri sono intervenuti in piazza Trilussa,

nel quartiere Trastevere, allertati da un gruppo di giovani che avevano

accerchiato e bloccato il 21enne.

Da quanto è emerso dalle prime verifiche, l’indagato, poco prima, in via

della Pelliccia, in concorso con un altro complice in corso di

identificazione, dopo aver colpito un 21enne romano con dello spray

urticante gli strappava la collana in oro che portava al collo, venendo però

inseguito e bloccato dalla vittima e alcuni amici che erano in sua

compagnia.

I Carabinieri lo hanno preso in carico e dopo averlo perquisito hanno

rinvenuto la refurtiva, riconsegnata alla vittima.

L’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui

l’accompagnamento in carcere.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

120725

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma