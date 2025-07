CONTIENE FOTO# ROMA – LANCIA DROGA DAL BALCONE DURANTE UNA PERQUISIZIONE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Pomezia

Comunicato Stampa

ROMA – LANCIA DROGA DAL BALCONE DURANTE UNA PERQUISIZIONE ARRESTATO DAI

CARABINIERI.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un romano di

26 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di

detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale

di fuochi d’artificio.

Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della

Stazione Divino Amore sono intervenuti in via dei Papiri, presso

l’abitazione del giovane, il quale alla vista dei militari, ha cercato di

disfarsi della sostanza stupefacente lanciando dal balcone 17 involucri

contenenti complessivamente, 3 gr. di cocaina e 3 di crack.

Estesa la perquisizione all’abitazione venivano rinvenuti inoltre, una

pianta di marijuana dell’altezza di circa 40 cm, materiale utile per il

confezionamento della droga nonché, la somma contante di 2.960 euro, in

tagli da 20 e 50 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. Inoltre,

l’uomo deteneva illegalmente 18 pacchi di fuochi d’artificio del peso

complessivo di 10 kg. Il 25enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari

in attesa di rito direttissimo, al termine del quale, l’arresto è stato

convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui la misura

dell’obbligo di firma.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

120725

