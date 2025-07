Com. Presentati i disegni della Scala illuminata, spettacolo unico al mondo: omaggi al Giubileo, al patrono della città e a Papa Leone XI

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 “Maraviglia 2025”: le sere del 24 e 25 luglio a Caltagirone

“La Scala illuminata”, spettacolo unico al mondo. L’evento sarà proposto

pure il 14 e 15 agosto. Stamani presentati i disegni: omaggi al Giubileo,

al patrono della città e a Papa Leone XIV

Uno dei principali appuntamenti della festa di San Giacomo Maggiore Apostolo, patrono di

Caltagirone, è senza dubbio la “Scala illuminata”, nelle sue declinazioni di “Luminaria di San

Giacomo” e di “Luminaria dell’Apparizione”, parte integrante del programma di “Maraviglia

2025”. Si tratta dello spettacolo di luci e colori unico al mondo che, le sere di giovedì 24 e venerdì

25 luglio (giornate – clou della festa di San Giacomo), ma anche di giovedì 14 e venerdì 15 agosto

(in occasione della festa di Maria Santissima del Ponte), dalle 21,30, trasformerà il monumento –

simbolo di Caltagirone (la splendida Scala di Santa Maria del Monte) in un fantasmagorico arazzo

di fuoco. Anche quest’anno circa 3700 “coppi” in carta multicolore, dentro i quali ardono lumi

alimentati da diversi quintali di olio d’oliva, verranno disposti in modo da formare un disegno

diverso.

La Scala illuminata di giovedì 24 sarà realizzata – impiegati 3715 coppi bianchi (che danno

vita al colore giallo), rossi, verdi e azzurri – su disegno di Giuseppe Ales, che costituisce un

omaggio al Giubileo: in alto l’aquila, stemma della città; al centro lo stemma del Giubileo di

quest’anno; in basso l’anno 2025, il tutto chiuso in una cornice perimetrale di elementi geometrici e

floreali tipici dei decori tradizionali della ceramica di Caltagirone. La Scala illuminata di venerdì

25 luglio sarà realizzata su disegno di Maurizio Piazza. Raffigura il fercolo di San Giacomo

portato in spalla (come in passato), sormontato da un motivo floreale; nella parte sottostante due

portatori, due angeli che suonano la tromba in segno di festa e, infine, una conchiglia rovesciata con

croce jacopea adornata con volute che ricordano motivi ceramici. Comporta l’utilizzo di 3649 coppi

(bianchi, rossi, verdi e blu).

La Scala illuminata, come detto, sarà riproposta le sere del 14 e 15 agosto su disegno di

Giuseppe Ales, dedicato a Papa Leone XIV (3770 coppi verdi, rossi, bianchi e azzurri): in alto il

monogramma mariano, al centro lo stemma del nuovo pontefice, in basso il ponte con la fonte del

santuario di Maria Santissima del Ponte, il tutto perimetrato da elementi geometrici e decorazioni

floreali tipiche della ceramica di Caltagirone.

In tutti i casi l’allestimento sarà curato da Mario Russo e dalle sue figlie, secondo una

tradizione familiare ultracentenaria cominciata nel 1860 e suggellata dal riconoscimento all’interno

del Reis (Registro delle eredità immateriali della Sicilia).

I tre disegni sono stati presentati stamani nell’ufficio del sindaco Fabio Roccuzzo.

“La Scala illuminata – ha dichiarato Roccuzzo – è un evento di grande suggestione e

significativo richiamo turistico, ma anche un forte fattore identitario per la nostra città. Uno

spettacolo che, nel segno di una tradizione fortemente consolidata, celebra la bellezza e che è

destinato anche quest’anno a suscitare grande interesse e attenzione”.

Confermata anche quest’anno, come indicato dall’assessore alla Cultura e al Patrimonio

Unesco Claudio Lo Monaco, la vidimazione, effettuata stamani, dei disegni e dei coppi secondo il

cosiddetto “Protocollo Montalto” (dal compianto Salvatore, autore di alcuni dei più bei disegni

rappresentarti lungo la Scala), “che ha un fondamento storico e assevera la qualità dei materiali

utilizzati, l’intensità e le diverse sfumature dei colori”. Una novità della processione di quest’anno

in onore di San Giacomo, come rilevato dallo stesso assessore, “sarà rappresentata, dopo 60 anni,

dal ritorno del fercolo nella Basilica del Santo. Una circostanza, questa, che ricomporrà uno degli

elementi più importanti della tradizione jacopea”.

“Questo mondo, pervaso dalle guerre e dalle tante complessità e contraddizioni – ha

affermato il vescovo Calogero Peri – ha bisogno di messaggi di pace e di speranza, che interpretino

il desiderio di futuro dell’umanità. Da Caltagirone, attraverso le particolarità della Scala illuminata

di quest’anno, con i collegamenti al Giubileo e al Sommo Pontefice, parte un preciso segnale in

questa direzione”.