(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Chiusura temporanea di via Piave per lavori di ristrutturazione al plesso scolastico Ip Marconi

Lunedì 15 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17, sarà chiusa al traffico via Piave nel tratto compreso tra via Trieste e via Milano.

La chiusura si rende necessaria per consentire in sicurezza i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Ip Marconi.

Durante l’intera durata dell’intervento, gli operatori della Polizia Municipale e gli altri appartenenti agli organi di polizia stradale saranno incaricati di far rispettare gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.