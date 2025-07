(ARC) Disabilit uditive: Riccardi, 168mila euro per progetti inclusivi

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Trieste, 12 lug – “L’inclusione rappresenta per le persone con

disabilit? la vera strada per vivere la propria vita in

autonomia, sentendosi pienamente integrate con la societ?.

Un’opportunit? come questa offre un sostegno concreto a chi ha un

invalidante problema all’udito, anche con le pi? moderne

tecnologie supportate dall’intelligenza artificiale”.

Cos? l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha

commentato l’approvazione in via preliminare, da parte della

Giunta, su proposta dello stesso Riccardi, dell’atto di

programmazione per l’utilizzo dei fondi assegnati con il decreto

ministeriale del 30 dicembre 2024, che disciplina le modalit? di

impiego di risorse destinate a livello nazionale all’inclusione

delle persone sorde e con ipoacusia.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta, alla Regione

sono stati riservati 168.145 euro, che verranno impiegati per

consolidare e ampliare progetti gi? avviati sul territorio,

puntando a rafforzare la cultura della comunicazione inclusiva e

a migliorare l’accessibilit?.

Nel dettaglio, il programma regionale prevede interventi su tre

direttrici principali: promozione delle competenze nell’uso della

lingua dei segni italiana e tattile (LIS e LIST),

sensibilizzazione e formazione del personale dei servizi pubblici

per favorire l’accoglienza delle persone sorde, e sviluppo di

tecnologie innovative per abbattere le barriere comunicative, con

particolare attenzione agli ambienti scolastici. In quest’ultimo

ambito proseguiranno le attivit? legate al sistema ABACO, un

progetto basato sull’intelligenza artificiale per la

sottotitolazione e il potenziamento della comunicazione in aula,

che ha gi? dato risultati incoraggianti.

Il finanziamento, come ha precisato l’assessore, consentir?

quindi di proseguire la sperimentazione, ampliare la formazione

rivolta a docenti e famiglie, nonch? promuovere ulteriori

iniziative di divulgazione e sensibilizzazione. In parallelo

verranno mantenuti gli sportelli sociali dedicati e saranno

avviati nuovi percorsi formativi per la pubblica amministrazione,

cos? da garantire un approccio sempre pi? consapevole e preparato

nell’interazione con le persone sorde.

Il prossimo passaggio dell’atto ? l’acquisizione del parere della

Consulta regionale delle associazioni delle persone con

disabilit? e delle loro famiglie, passaggio necessario per poter

procedere alla richiesta formale di trasferimento delle risorse

statali.

ARC/COM/gg

121037 LUG 25