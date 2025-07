(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «DL SARA’ SVOLTA A MILANO, ANCHE IERI REATI

COMMESSI DA STRANIERI».*

Milano, 11 Luglio 2025 – «Ieri, in città, si sono verificate liti a suon di

coltellate in periferia e un grave furto in pieno centro città. La

delinquenza, ormai, detta “coprifuoco” soprattutto nelle periferie della

città. Ringrazio gli uomini della Polizia di Stato per il pronto intervento

e per i conseguenti arresti che, ancora una volta, hanno visto stranieri

protagonisti di illegalità. Nel caso del Gratosoglio il responsabile è

stato un marocchino con precedenti mentre per la rapina in via Turati, i

ladri sono risultati due algerini anch’essi con precedenti. Ora mi auguro

che i Giudici applichino le severe norme contenute all’interno del nuovo

Decreto Sicurezza approvato nelle scorse settimane dal Governo. Questo

Decreto, per l’intero Paese in ambito di sicurezza, rappresenterà una tanto

attesa svolta. Questo furto, purtroppo, conferma il trend che vede l’80%

delle rapine in città commesse da stranieri, come dichiarato nei mesi

scorsi dal Prefetto e dal Sindaco Sala. Ma le telecamere di

videosorveglianza che la Polizia Locale dovrebbe controllare, di cui mi

risulta ne funzioni una sola ogni 10, a cosa servono? Nella control room di

piazza Beccaria, ci sono agenti predisposti a questi controlli? L’Assessore

alla Sicurezza Sala, perché non dice mai una parola al riguardo»?

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.