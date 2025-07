(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Réf. CG046(2025)

Le Président du Congrès du Conseil de l’Europe appelle à agir pour mettre fin à la purge des maires de l’opposition en Türkiye

Je réitère cet appel et exhorte les autorités turques à respecter les principes de la Charte européenne de l’autonomie locale que la Türkiye a ratifiée en 1992. Lors de mon prochain échange de vues avec le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en septembre, j’ai l’intention de discuter des mesures qui pourraient être prises pour mettre fin à cette purge et d’engager un dialogue avec la Türkiye en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe afin de garantir le respect des normes et standards démocratiques dans ce pays », a déclaré le Président Cools.

