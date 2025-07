Comunicato stampa congiunto. Andria (BAT): si è concluso con successo il tirocinio formativo presso la Questura della BAT di sei giovani studenti dell’Università di Foggia.

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Andria (BAT): si è concluso con successo il tirocinio formativo presso la Questura della

BAT di sei giovani studenti dell’Università degli Studi di Foggia.

Questa mattina, il Questore della sesta provincia pugliese, Alfredo Fabbrocini, ed il

Rettore dell’Università degli Studi di Foggia di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, hanno

salutato i giovani tirocinanti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo dauno che hanno

terminato il percorso formativo presso gli Uffici della Polizia di Stato di Andria.

I sei studenti, cinque ragazze e un ragazzo residenti nelle province della BAT e di

Foggia e di età compresa tra i 23 ed i 29 anni, hanno completato 460 ore di formazione,

acquisendo competenze tecnico-giuridiche e operative. Le attività svolte hanno spaziato dalle

licenze, ai passaporti, alle misure di prevenzione come l’ammonimento del Questore, e

contenziosi correlati, al settore della Polizia Scientifica, alla tenuta degli archivi fisici ed

informatici ed alla gestione delle risorse umane.

Il Protocollo d’Intesa tra la Questura di Barletta Andria Trani e l’Università degli Studi

di Foggia, sottoscritto nel luglio dello scorso anno, mira a favorire la cultura amministrativa

e della sicurezza, instaurando e sviluppando adeguate forme di collaborazione e d’intesa per

consentire il raccordo tra l’attività di formazione giuridica svolta dal Dipartimento di

Giurisprudenza e quella di cura dell’interesse pubblico portata avanti dalla Questura della

Polizia di Stato.

“Siamo entusiasti per l’ottima riuscita della collaborazione con il mondo

universitario; oltre alla crescita conoscitiva, umana e professionale dei tirocinanti, abbiamo

registrato la soddisfazione dei poliziotti dei vari settori della Questura ai quali via via sono

stati affiancati gli studenti ed un apprezzato beneficio per le attività dell’ufficio: un’osmosi

positiva che ci conforta sulla bontà ed efficacia dell’iniziativa”, ha commentato il Questore

della BAT, Alfredo Fabbrocini.

“Questa esperienza rappresenta un concreto esempio di terza missione universitaria,

in cui la formazione accademica incontra il mondo delle istituzioni per contribuire alla

crescita civile e professionale degli studenti. La collaborazione con la Questura della BAT è

un’opportunità preziosa che conferma l’impegno del nostro Ateneo nel costruire percorsi

formativi innovativi, capaci di preparare i giovani ad affrontare con competenza e

responsabilità le sfide del mondo del lavoro. Desidero esprimere un sincero ringraziamento

al Questore Alfredo Fabbrocini e a tutto il personale della Questura per la disponibilità, la

professionalità e l’accoglienza riservata ai nostri studenti, che hanno potuto vivere

un’esperienza formativa di altissimo valore”, ha dichiarato il Rettore dell’Università di

Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio.