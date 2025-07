[Comune Palermo] Sovrappasso pedonale di via Perpignano. Giunta comunale approva progetto di fattibilità

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’Area dei Lavori Pubblici

e Manutenzioni, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo

alla realizzazione del sovrappasso pedonale di via Perpignano, per un

importo complessivo di 5,3 milioni di euro.

L’intervento, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche,

rientra tra le priorità strategiche individuate dall’Amministrazione

comunale per la riqualificazione della circonvallazione (viale della

Regione Siciliana) e sarà candidato al finanziamento previsto dall’Avviso

pubblico regionale a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione

(FSC) 2021/2027, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato delle

Infrastrutture e della Mobilità.

«L’approvazione di questo progetto – dichiarano il Sindaco Roberto Lagalla

e l’Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando – rappresenta un’ulteriore

tappa del percorso avviato dall’Amministrazione per migliorare le

condizioni di sicurezza e accessibilità della circonvallazione, una delle

infrastrutture viarie più importanti e trafficate della città. Dopo gli

interventi già in corso sulla Porta Sud (svincolo Brancaccio) e sul Ponte

Corleone, questo progetto conferma l’attenzione costante rivolta a questa

arteria e alla sicurezza dei cittadini».