[Comune Palermo] Modifiche alla limitazione del traffico nella borgata di Vergine Maria a sostegno della vivibilità dei residenti. Validità dalle 8:00 alle 16:00

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA,

DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO

Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile

ORDINANZA N° 944 del 11/07/2025

OGGETTO: istituzione di una zona a traffico limitato (ZTL) stagionale nella borgata marinara di Vergine

Maria – provvedimento sperimentale valido annualmente dal 1 giugno al 30 settembre

Revoca Ordinanza nr. 860 del 30/06/2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO

– che l’A. C. riserva una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di

particolari spazi urbani, individuando nuove aree di intervento nelle quali valorizzare la fruibilità pedonale e

che nel tempo sono stati attuati provvedimenti su diverse vie e piazze delle borgate marinare di Palermo, con

apprezzamenti da parte della cittadinanza;

– che il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 365 del 29/10/2013, ha adottato definitivamente il Piano

Generale del Traffico Urbano (PGTU), strumento di pianificazione costituito da un insieme coordinato di

interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei

mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e

mezzi di trasporto sostanzialmente invariati. Il PGTU focalizza l’assetto strutturale generale degli interventi

da attuare nel breve periodo e comprende, tra l’altro, gli interventi di miglioramento della mobilità pedonale:

aree pedonali e zone a traffico limitato (ZTL) o a traffico pedonalmente privilegiato;

– che le Linee Guida per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale evidenziano che la risorsa

territoriale più forte, insieme alla armatura vegetale, è la costa – ed il mare – sia come risorsa legata alle attività

produttive (il porto, i cantieri navali, le attività connesse) sia come risorsa legata allo sviluppo del turismo e

del tempo libero nello scenario di un paesaggio marino di grande valore ambientale e di un territorio ancora

ricco di risorse monumentali e culturali. Ricreare il rapporto tra la città e il suo mare è, quindi, un obiettivo di

fondo degli interventi previsti dal piano urbanistico;

ATTESO che:

– l’Amministrazione comunale ha avviato un sistema di iniziative per la riqualificazione della costa con

particolare attenzione alle parti maggiormente degradate per effetto del dilagare dell’urbanizzazione,

verificatesi soprattutto a partire dalla seconda guerra mondiale;

– tra le iniziative volute dall’Amministrazione nella proposta di Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali

intervento facente parte di un sistema di interventi volti alla riqualificazione del tratto costiero, è previsto il

recupero dell’approdo storico Tonnara Bordonaro a Vergine Maria;

– in attesa di un più ampio progetto di riqualificazione dell’intera area, compreso l’approdo storico “Tonnara

Bordonaro a Vergine Maria”, oggi si rende necessario riproporre i provvedimenti ZTL, precedentemente attuati

con le OO.DD. n.1198 del 09/08/2006 e n.1035 del 21/06/2007, destinati a garantire la sicurezza pubblica, la

tutela dei residenti e il decoro urbano.

RILEVATO che

– le aree comprese tra piazza Bordonaro e lo slargo presente in via Nostra Donna del Rotolo/viale Cristoforo

Colombo, per la vicinanza alla zona balneare di Vergine Maria, sono di fatto diventate un luogo di forte

attrazione per la sosta veicolare dei fruitori della costa balneare, con un forte nocumento per la vivibilità

residenziale;

– il Consiglio della VII Circoscrizione, in data 14/04/2025, ha approvato la deliberazione n. 146 la “Proposta di

istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nella borgata marinara di Vergine Maria durante il periodo

estivo” (All. 1) ;

– al fine di limitare l’accesso al nucleo storico della borgata marinara di Vergine Maria, e consentire l’accesso

solo ai residenti, ai dimoranti e agli aventi diritto, l’Assessore alla Mobilità, con atto di indirizzo prot n.

AREG/656619/2025 del 16/04/2025, ha dato mandato, all’Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile e

all’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria, per la predisposizione degli atti di competenza al fine di avviare la

procedura atta all’istituzione di una ZTL a carattere sperimentale, nel periodo compreso tra il 1 Giugno e

il 30 Settembre, lungo l’intera via Nostra Donna del Rotolo, la Piazza di Vergine Maria, cortile A.V.1, cortile

Ciulla, cortile Lo Cicero, via del Timone, via del Remo (tratto compreso tra la via del Timone e il lungomare

C. Colombo) – (all. 1);

– la proposta di istituzione della ZTL nella Borgata di Vergine Maria sopra indicata è stata oggetto di discussione

e condivisione da parte della II Commissione Urbanistica.

CONSIDERATO che:

– il vigente strumento urbanistico individua la costa, le borgate storiche e marinare e le zone centrali della Città,

quali polarità nelle quali avviare concrete iniziative di sviluppo sostenibile, perseguendo decise politiche di

alleggerimento del traffico e di introduzione di isole pedonali finalizzate alla riqualificazione ambientale;

– il vigente PGTU:

ha inteso allargare l’orizzonte spaziale ove attivare provvedimenti di limitazione del traffico, prendendo

in considerazione alcune zone della città ove provvedimenti atti a diminuire la pressione veicolare si

configurano come momenti di riqualificazione urbana e ambientale di parti sensibili della città;

ha indicato un percorso che indirizzi le strategie e le politiche dell’Amministrazione verso iniziative di

riqualificazione che necessitano della diminuzione della pressione veicolare;

propone specificatamente un’iniziativa semplificativa indicando quali sono le zone in cui attuare

provvedimenti atti a privilegiare la pedonalità e riqualificare le fasce costiere e i nuclei storici delle

borgate marinare;

– le fondamentali esigenze di riqualificazione urbana – anche sotto il profilo del miglioramento delle condizioni

ambientali – della zona possono essere conseguite attraverso la creazione di apposita “zona a traffico limitato”

(ZTL) nei tratti stradali in oggetto, quale misura atta a perseguire gli obiettivi di migliorare la qualità urbana e

la vivibilità, individuando ambiti in cui privilegiare la pedonalità e consentendo, ove possibile, una continuità

dei percorsi pedonali e ciclabili;

– con i provvedimenti in itinere voluti dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione e rigenerazione

della costa si ipotizza un aumento della presenza turistico/balneare che gravita nella zona di Vergine Maria;

– l’Amministrazione, nel volere rivalutare e riqualificare la zona, dal punto turistico commerciale/balneare, non

può disattendere le problematiche di vivibilità e sicurezza pubblica/residenziale.

RITENUTO

– che con il presente provvedimento si intende implementare la qualità urbana, la sicurezza stradale e la vivibilità

delle vie ricadenti nell’area della Borgata Vergine Maria;

– che in relazione a quanto sopra espresso, il provvedimento di istituzione della ZTL, a carattere sperimentale,

nel periodo compreso tra il 1 Giugno e il 30 Settembre, risulta tecnicamente condivisibile, anche dal punto

di vista dell’assetto della circolazione veicolare, secondo quanto espresso nello stralcio planimetrico (all. 1).

– opportuno adottare i sotto elencati provvedimenti che individuano le variazioni alla viabilità atte a raggiungere

gli obiettivi prefissati, tenendo conto degli effetti del traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,

sull’ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul territorio, al fine di migliorare il benessere dei cittadini;

VISTI

n. 267 ed in particolare il comma 5;

della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di

dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati;

Vista e condivisa la superiore proposta.

Vista la L. 241/90 e successive variazioni

Vista la L. R. 7/2019 e successive variazioni

ORDINA

di revocare l’Ordinanza nr. 860 del 30/06/2025

PROVVEDIMENTO SPERIMENTALE VALIDO

DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO

DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 16,00

ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEI TRATTI STRADALI SOTTO INDICATI

(all. 1)

Via Nostra Donna del Rotolo (intero tratto), Piazza Vergine Maria (intera piazza), cortile A.V.1, cortile

Ciulla, cortile Lo Cicero, via del Timone, via del Remo (tratto compreso tra la via del Timone e il lungomare

C. Colombo).

L’accesso alla ZTL dovrà avvenire dalla via Nostra Donna del Rotolo intersezione Lungomare Cristoforo

Colombo (lato Nord) e dalla Piazza Vergine Maria.

L’accessibilità e il transito veicolare ai suddetti tratti interessati dalla ZTL, sarà garantito dai varchi sotto indicati

e sarà regolamentata mediante la collocazione dell’apposita segnaletica verticale ( fig. II 322/a e fig. II 322/b art.

135 del D.P.R. del n° 495/92).

Potranno essere autorizzati all’accesso alla zona a traffico limitato le seguenti categorie di veicoli:

1. Velocipedi di cui all’art. 50 del C.d.S.;

2. veicoli (driver) operanti per conto di attività commerciali site fuori dall’area ZTL, muniti di pass rilasciato

dal titolare/responsabile dell’attività da cui proviene la merce da consegnare;

3. Residenti e dimoranti (in grado di dimostrare, con contratto di affitto o bollette di utenze, il loro titolo) nelle

vie Nostra Donna del Rotolo, Piazza di Vergine Maria, Via Vergine Maria, cortile A.V.1, cortile Ciulla,

cortile Lo Cicero, via del Timone, via del Remo, V.lo Prestigiacomo, Via Morici a Falde, Fondo Marino, Via

Bordonaro, Piazza Bordonaro, Cortile Casuzze alle Falde, Cortile zia Maria, Via Cristoforo Colombo (dal

civ. 1 al civ. 995 e dal civ. 2 al civ. 900).

4. Veicoli del trasporto pubblico, ivi compresi quelli del car sharing, e veicoli di trasporto collettivo diretti

verso le strutture ricettive (alberghi, pensioni, bed & breakfast, ecc.).

5. veicoli ad uso privato, diretti verso le strutture di cui al punto 2. potranno farsi rilasciare i pass dalle strutture

ospitanti.

6. Veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso;

7. Veicoli con disabile a bordo, munito di contrassegno valido;

8. Veicoli delle aziende e società eroganti servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, RAP, AMAP, AMG,

Poste ed altre assimilabili), limitatamente allo svolgimento dei servizi di pronto intervento e/o manutenzioni

straordinarie;

9. taxi (previa dimostrazione dell’avvenuta prenotazione o della chiamata) diretti verso le strutture ricettive

presenti nella ZTL, per il tempo strettamente necessario a consentire l’accesso e il trasbordo;

Tutti i provvedimenti disposti in precedenza e contrari a quelli citati e contenuti nella presenta ordinanza

devono ritenersi abrogati

L’azienda AMAT dovrà collocare in corrispondenza dell’ingresso e uscita dalla ZTL la nuova segnaletica

(con formato “ridotto” per le strade con limitate dimensioni) con l’indicazione agli utenti dell’inizio e fine

della zona a traffico limitato.

La Polizia Municipale, nell’ambito della programmazione della propria attività di controllo su strada, è

onerata di effettuare gli opportuni controlli degli accessi all’area ZTL.

Le norme di cui sopra saranno rese coerenti con la segnaletica stradale verticale, tramite gli eventuali ed opportuni

interventi, a cura e spese di AMAT Palermo S.p.a. che dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, la relata

di esecutività, con la quale venga dichiarata l’installazione della segnaletica prevista nel presente provvedimento,

nonché la data e l’orario di esecuzione dell’ordinanza con la prevista segnaletica.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento, come

previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al

soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, inoltre è ammesso

ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, e al Presidente della Regione entro 120

(centoventi) giorni dalla data di notifica della stessa.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di

Palermo e a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette, inoltre, ad AMAT Palermo S.p.a., al Settore Servizi alle Imprese-S.U.A.P., alla R.A.P., all’Ufficio

Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i.

Il Dirigente

(Ing. RobertoFirmato

Biondo)

da ROBERTO

BIONDO

il 11/07/2025 alle

09:31:24 CEST

Allegato 1

Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile