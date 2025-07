[Comune Palermo] Ispettori ambientali – Dichiarazione consiglieri Piampiano e Terrani

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

Thu 10 July 2025 «"Esprimiamo pieno apprezzamento per l'iniziativa presentata oggi a Palazzo

Palagonia e promossa dall’amministrazione comunale, che prevede l’avvio

sperimentale del corpo degli ispettori ambientali. Si tratta di un

importante passo avanti nella lotta all’abbandono illecito dei rifiuti e

nella promozione del decoro urbano”.

L’attività degli ispettori ambientali rappresenta uno strumento utile sia

in termini di prevenzione che di repressione, e potrà avere un ruolo

fondamentale nel sensibilizzare quei cittadini ancora poco attenti al

rispetto delle regole.

È una misura che rafforza l’azione amministrativa sul fronte ambientale e

che auspichiamo possa trovare presto un pieno inquadramento normativo

attraverso l’approvazione definitiva del Regolamento Rifiuti, attualmente

in discussione nelle competenti Commissioni consiliari.

Ringraziamo il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore Pietro Alongi e

l’intera amministrazione per aver dato seguito a un’esigenza concreta della

città, che richiede risposte efficaci e visibili.

Palermo merita maggiore decoro e senso civico, e questa iniziativa va

esattamente in questa direzione».

Lo dichiarano i consiglieri comunali Leopoldo Piampiano – capogruppo di

Forza Italia – e Pasquale Terrani, presidente della Commissione

Regolamento, presenti questa mattina alla conferenza stampa di

presentazione.

