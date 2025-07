[Comune Palermo] Ispettori ambientali – Dichiarazione consigliera Figuccia

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 «La presenza degli ispettori ambientali, anche se in via sperimentale, è

un’ottima notizia per la città. Si tratta certamente di un primo passo

importante per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, un

fenomeno sempre più diffuso e preoccupante, soprattutto per quanto riguarda

i rifiuti ingombranti.

Come Commissione abbiamo lavorato con grande impegno e costanza sul nuovo

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, grazie a un lungo percorso di

collaborazione con tutti gli organismi preposti: la Polizia Municipale, gli

uffici comunali, la RAP, la SISPI, la SRR, e numerose associazioni

ambientaliste del territorio.

L’attivazione degli ispettori ambientali – seppur tramite un’ordinanza

sindacale e non attraverso l’approvazione definitiva del regolamento –

rappresenta comunque un input fondamentale: è il segnale concreto che serve

per dare vita all’iter consiliare e portare il Regolamento in aula per il

voto. Un’aula sempre più spesso impantanata, che deve ritrovare il suo

slancio a partire da atti come questo.

L’approvazione del Regolamento permetterà non solo di rendere strutturale

la presenza degli ispettori ambientali, ma anche di rafforzarne il numero,

ampliando il servizio in relazione alle reali esigenze della città».

Lo dichiara la presidente della Terza Commissione Consiliare, Sabrina

Figuccia.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo