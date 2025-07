L’A350 di Emirates debutta a Dammam

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Emirates ha ufficialmente avviato le operazioni regolari con l’A350 verso Dammam, rendendola la prima destinazione Emirates in Arabia Saudita ad essere servita dal nuovissimo Airbus A350.

L’A350 di Emirates opererà sul volo EK 827, con partenza da Dubai alle 7:30 e arrivo a Dammam alle 7:50. Il volo di ritorno, EK 828, partirà da Dammam alle 9:20 e atterrerà a Dubai alle 11:45.

L’aeromobile presenta una configurazione a tre classi con 312 posti: 32 posti completamente reclinabili in Business Class con disposizione 1-2-1, 21 posti in Premium Economy con disposizione 2-3-2 e 259 posti in Economy Class con disposizione 3-3-3. Progettato per voli a corto e medio raggio, l’A350 offre cabine più ampie, soffitti più alti e un’esperienza di volo più silenziosa. I passeggeri di tutte le classi possono usufruire del pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo “ice”, di una migliore ergonomia dei sedili, di illuminazione avanzata e di connettività Wi-Fi ad alta velocità.

L’arrivo dell’A350 a Dammam conferma il continuo investimento di Emirates nel Regno, che serve attualmente quattro aeroporti in Arabia Saudita: Riyadh, Jeddah, Medina e Dammam, con voli operati da A380, B777 e A350, offrendo una connettività fluida via Dubai verso oltre 140 destinazioni nel mondo.

Con l’A350 che vola ora verso Dammam, la città si unisce a una lista crescente di destinazioni servite dai nuovi aeromobili di Emirates, tra cui Mumbai, Edimburgo, Bahrein, Colombo, Kuwait, Muscat, Tunisi, Amman e Ahmedabad. Emirates ha finora introdotto otto A350 nella sua flotta, con l’obiettivo di raggiungerne 17 entro fine 2025.

Dammam, capitale della provincia di al-Sharqiyya, è la città più grande della provincia orientale e la quinta in Arabia Saudita, con un’area metropolitana, nota come Grande Dammam, che comprende Dhahran e Khobar, detta anche “la città tripletta”, e una popolazione stimata di oltre 4 milioni di abitanti.

L’area è servita dal King Fahd International Airport, il più grande aeroporto al mondo per superficie, situato a circa 20 km da Dammam. Il King Abdul Aziz Sea Port di Dammam è il più grande porto del Golfo Persico e secondo in Arabia Saudita dopo Jeddah. La città è un importante centro amministrativo, giudiziario e la regione più ricca di petrolio al mondo.