Bit2Me: innovazione, sicurezza e futuro delle criptovalute tra Europa e Italia

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 In un panorama finanziario sempre più orientato alla digitalizzazione, le

criptovalute stanno rapidamente passando da fenomeno di nicchia a elemento

strategico per aziende e istituzioni. In questo contesto, Bit2Me si è

affermata come una delle realtà più dinamiche e innovative del settore,

puntando su tecnologia, sicurezza e integrazione con il sistema finanziario

tradizionale. Questa intervista al team di Bit2Me approfondisce le ragioni

del loro successo, le strategie future e la visione sul ruolo delle

criptovalute in Europa e, in particolare, sul mercato italiano.

Qual è stato il fattore chiave della vostra crescita nel corso degli anni?

Il fattore chiave della nostra crescita è stato combinare l’innovazione

tecnologica con alleanze strategiche nel settore finanziario tradizionale.

Questo ci ha permesso di dimostrare l’utilità reale dei cripto-asset,

guadagnare la fiducia di grandi aziende come Telefónica o BBVA e guidare

l’adozione delle criptovalute in Spagna. Ora, con lo sguardo rivolto

all’Europa e all’America Latina, continuiamo a puntare sulla sicurezza,

sull’esperienza utente e sull’integrazione tra finanza tradizionale e asset

digitali.

Perché oltre 1,2 milioni di utenti e 7.500 aziende hanno scelto Bit2Me?

Bit2Me dimostra nella pratica l’utilità reale dei cripto-asset. Ad esempio,

abbiamo facilitato il primo acquisto di un immobile a Hong Kong utilizzando

criptovalute, a testimonianza del nostro impegno verso l’applicazione

concreta della tecnologia blockchain. La nostra gamma di servizi include

Bit2Me Loan, che consente di ottenere prestiti garantiti dal proprio

portafoglio di criptovalute; Bit2Me Card, che offre vantaggi sugli acquisti

e accesso a contanti tramite gli sportelli tradizionali; e Bit2Me API,

pensata per aiutare le banche a integrare i cripto-asset nei loro servizi.

Questi fattori hanno fatto sì che sia i privati sia le aziende riponessero

fiducia in noi. Inoltre, Bit2Me va oltre, partecipando alla creazione di

soluzioni finanziarie innovative per rispondere a sfide economiche globali.

Ad esempio, stiamo sviluppando un approccio che offra un’alternativa al

sistema pensionistico tradizionale, permettendo agli utenti di pianificare

le proprie finanze a medio e lungo termine con maggiore libertà. Guardando

al futuro, Bit2Me continuerà a investire in tecnologie d’avanguardia e

innovazione per offrire ai nostri clienti i migliori strumenti del settore,

sempre adattandosi alle loro esigenze.

Cosa vi attrae del mercato italiano e quali obiettivi avete qui?

Ci attrae del mercato italiano il crescente interesse verso i cripto-asset,

spinto dalle tendenze globali, dai progressi normativi con MiCA e dal sempre

maggiore interesse istituzionale. Il nostro obiettivo è consolidare la

presenza di Bit2Me in Italia offrendo soluzioni tecnologiche per il settore

finanziario, promuovendo l’educazione finanziaria e accompagnando gli utenti

in un’adozione sicura e consapevole.

Come affronterete le sfide normative e fiscali in Italia?

Affronteremo le sfide normative e fiscali in Italia con lo stesso impegno

verso la trasparenza e la compliance che ci ha contraddistinti in Spagna. La

nostra esperienza, unita all’adeguamento al MiCA, ci consente di offrire una

piattaforma sicura e affidabile, elemento chiave per generare fiducia in un

mercato esigente come quello italiano.

Come decidete quali nuovi prodotti lanciare e su cosa vi concentrerete nel

2025?

Quando lanciamo nuovi prodotti ci lasciamo guidare dall’utilità reale per

gli utenti e dal potenziale di integrazione con il sistema finanziario

tradizionale. Quest’anno e negli anni a venire continueremo a spingere

sull’innovazione, ampliando casi d’uso come Bit2Me Travel, rafforzando

alleanze strategiche come quelle recenti con Wyden e Vanity Coffee, e

sviluppando soluzioni tecnologiche che connettano l’ecosistema cripto con

l’economia reale.

Come vedete l’evoluzione dell’integrazione tra finanza tradizionale e

criptovalute nei prossimi anni?

Il 2025 segna un punto di svolta per quanto riguarda l’integrazione tra

finanza tradizionale e cripto-asset. Il motivo è la possibilità di operare

all’interno di un quadro normativo chiaro: MiCA introduce regole precise per

l’erogazione di servizi di intermediazione come compravendita e custodia di

cripto-asset. Inoltre apre la porta a consentire agli operatori

tradizionali, come le banche, di collaborare con fornitori come Bit2Me. La

normalizzazione e l’apertura che si stanno realizzando oggi, in Europa e in

altre giurisdizioni, cambiano radicalmente l’ambiente in cui finora si è

mossa questa tecnologia.

Che ruolo avrà Bit2Me in Europa con la nuova normativa MiCA?

Stiamo adattando il nostro modello operativo al nuovo quadro normativo

definito da MiCA, con l’obiettivo di soddisfarne i requisiti e ottenere le

autorizzazioni necessarie per operare con piena sicurezza giuridica. Il

nostro scopo è contribuire a un futuro in cui finanza tradizionale e asset

digitali si completino in modo regolamentato e siano facilmente accessibili

in tutti gli Stati membri.

Quanto è importante la sicurezza per generare fiducia e come la comunicate?

La sicurezza è la base su cui costruiamo la fiducia con i nostri utenti, i

regolatori e i partner istituzionali. Sappiamo che nell’ecosistema dei

cripto-asset, dove l’innovazione avanza a grande velocità, solo le aziende

che pongono la sicurezza al centro della propria strategia possono ambire a

essere sostenibili e affidabili nel lungo termine. Tanto importante quanto

adottare misure efficaci di sicurezza e compliance è comunicare in modo

trasparente e comprensibile. In Bit2Me comunichiamo in diversi modi:

pubblicazioni sulle nostre politiche e controlli, audit e certificazioni,

trasparenza e incontri con i regolatori, chiamate del nostro reparto di

supporto e, infine, attraverso avvisi e articoli dedicati all’educazione dei

nostri utenti.

Come descriverebbe la missione di Bit2Me in una sola frase?

Promuovere l’adozione globale dei cripto-asset attraverso una tecnologia

finanziaria innovativa, accessibile e utile per persone, aziende e

istituzioni.