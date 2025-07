(ACON) ASSESTAMENTO. FASIOLO (PD): GALLERIA BOMBI TORNI A ESSERE PERCORRIBILE

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Trieste, 9 lug – "Ben venga il contributo di un milione

e 310mila euro che si aggiunge al precedente finanziamento per la

galleria Bombi, 110mila euro per l’anno 2025, 600mila per

ciascuno degli anni 2026 e 2027. Va considerata inoltre

‘l’assegnazione annuale al Comune di Gorizia delle risorse

necessarie a coprire le spese connesse alla gestione dell’opera

artistica digitale nell’infrastruttura di Galleria Bombi di

Gorizia, nella misura massima di 200mila euro’. Ma va chiarito a

cosa servir? una quantit? cos? consistente di risorse se non

sar?, come pare, garantita la percorribilit? della galleria a

piedi e in bicicletta, da parte dei passanti tra le due aree

della citt?, non necessariamente turisti”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd) a margine della seduta della Quinta commissione riunita per

esprimere il parere sulle parti di competenza dell’assestamento

di bilancio.

“Nel corso della seduta ho chiesto all’assessore di definire in

maniera precisa la funzionalit? della galleria, messa solo ex

post in discussione, a seguito della presenza di un’opera di

grande attrattivit? di Refik Anadol, celebre artista

turco-americano, pioniere dell’intelligenza artificiale nelle

arti visive”. L’opera di Anadol, continua la consigliera,

“comporter? dei costi ma non pu?, questa operazione, andare a

discapito di altre progettualit? definite per questa galleria

che, va ribadito, ? una galleria di transito delle persone tra

Italia e Slovenia. Ora, con questa operazione si creer? una

biglietteria e si monitoreranno le persone che entreranno a

visitare la grande mostra e quindi non sar? pi? una galleria di

transito, il che va fuori da ogni logica”.

Quindi, fa sapere Fasiolo, “ho chiesto all’assessore di

provvedere a mantenere sempre vivo il transito delle persone, sia

ciclistico, sia pedonale. L’istanza ? stata compresa e sar?

trasformata da me in un emendamento all’imminente assestamento di

bilancio”.

Infine, conclude “ho chiesto a che cosa possano servire ulteriori

fondi”, esprimendo la “preoccupazione gi? instillata fin

dall’inizio del primo contributo, sul fatto che la galleria ?

stata oggetto pi? volte di notevoli flussi d’acqua di carattere

torrentizio in concomitanza con le stagioni piovose. Quindi va

chiarito se il problema, che ? chiaramente un prerequisito

rispetto a ogni altra operazione, sia stato realmente risolto”.

