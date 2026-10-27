[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 726 (Trionfale inaugurazione della nuova stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino. Sold out e applausi infiniti per Ambra Angiolini che si siede sul bordo del palcoscenico del Feronia per dialogare con il pubblico) + foto

TRIONFALE INAUGURAZIONE DELLA NUOVASTAGIONE DI PROSA DEI TEATRI DI

SANSEVERINO.SOLD OUT E APPLAUSI INFINITI AL FERONIAPER AMBRA ANGIOLINI

Partenza straordinaria e da tutto esaurito per la nuova stagione di

prosa in abbonamento dei Teatri di Sanseverino che quest'anno firma il

proprio cartellone, sempre per la direzione artistica di Francesco

Rapaccioni,con il significativo titolo "Trasformazioni".

Ad alzare il sipario nella splendida cornice del teatro Feronia,

prestigioso gioiello architettonico recentemente inserito nell'elenco

dei teatri condominiali all'italiana Patrimonio dell'Umanità Unesco,è

stato lo spettacolo "La misteriosa scomparsa di W" di Stefano Benni,

magistralmente interpretato e diretto da Ambra Angiolini.

Untesto di straordinaria intensità emotiva e denso di complessità

interpretativa cheha condotto il pubblico in un viaggio profondo nella

mente di una donna alla ricerca del proprio equilibrio e delle proprie

origini. Una figura segnata dalle difficoltà del passato e del presente

ma animata da un profondo e indomabile desiderio di ritrovare

quell'essenza che rende ogni individuo unico, intero, inimitabile, forte

e solidale.

In una prova d'attrice eccezionale, Ambra Angiolini ha confermato il

legame speciale con questa drammaturgia, che lo stesso Benni le volle

affidare anni fa. La rappresentazione, della durata di circa un'ora e

mezza, ha tenuto la platea in un silenzio partecipe e magnetico,

sorretta da un impianto tecnico d'eccellenza: dalle evocative musiche

originali firmate da Dardust, alle perfette luci curate da Marco

Filibeck, fino a una scenografia di grande suggestione di Chiara

Modoloed aicostumi impeccabili di Gentucca Bini.

Al termine della performance, la tensione scenica si è sciolta in un

lunghissimo e ininterrotto applauso. Rispondendo al calore straordinario

degli spettatori, Ambra Angiolini si è resa protagonista di un gesto di

rara generosità e umanità: terminati i ringraziamenti e visto che gli

applausi per lei non finivano veramente più, si è seduta sul bordo del

palcoscenico per circa dieci minuti per dialogare apertamente con la sala.

L'attrice si è raccontata a cuore aperto, condividendo con grande

coraggio e sincerità il proprio percorso personale e professionale: dai

primi clamorosi successi al confronto con il fallimento, rivelando come

proprio i momenti di caduta si siano trasformati nell'opportunità più

preziosa per guardarsi dentro e rinascere con una consapevolezza nuova.

Un momento di profonda empatia che ha commosso la platea, strappando una

nuova ovazione. La generosità dell'artista si è poi rinnovata nel foyer

del teatro, dove si è intrattenuta ancora a lungo con i tanti

appassionati per autografi, firme e foto ricordo.

L'inaugurazione sold out segna il primo capitolo di una stagione

teatrale ricca di grandi interpreti e drammaturgia di rilievo nazionale

e internazionale, che accompagnerà il pubblico dei Teatri diSanseverino

nei prossimi mesi proponendo un percorso di riflessione sul cambiamento

e sulle sfide del nostro tempo.

/Nell//e//foto: //Ambra Angiolini protagonista indiscussa sul palco del

teatro Feronia/