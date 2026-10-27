[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 726 (Trionfale inaugurazione della nuova stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino. Sold out e applausi infiniti per Ambra Angiolini che si siede sul bordo del palcoscenico del Feronia per dialogare con il pubblico) + foto

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - TRIONFALE INAUGURAZIONE DELLA NUOVASTAGIONE DI PROSA DEI TEATRI DI
SANSEVERINO.SOLD OUT E APPLAUSI INFINITI AL FERONIAPER AMBRA ANGIOLINI
Partenza straordinaria e da tutto esaurito per la nuova stagione di
prosa in abbonamento dei Teatri di Sanseverino che quest'anno firma il
proprio cartellone, sempre per la direzione artistica di Francesco
Rapaccioni,con il significativo titolo "Trasformazioni".
Ad alzare il sipario nella splendida cornice del teatro Feronia,
prestigioso gioiello architettonico recentemente inserito nell'elenco
dei teatri condominiali all'italiana Patrimonio dell'Umanità Unesco,è
stato lo spettacolo "La misteriosa scomparsa di W" di Stefano Benni,
magistralmente interpretato e diretto da Ambra Angiolini.
Untesto di straordinaria intensità emotiva e denso di complessità
interpretativa cheha condotto il pubblico in un viaggio profondo nella
mente di una donna alla ricerca del proprio equilibrio e delle proprie
origini. Una figura segnata dalle difficoltà del passato e del presente
ma animata da un profondo e indomabile desiderio di ritrovare
quell'essenza che rende ogni individuo unico, intero, inimitabile, forte
e solidale.
In una prova d'attrice eccezionale, Ambra Angiolini ha confermato il
legame speciale con questa drammaturgia, che lo stesso Benni le volle
affidare anni fa. La rappresentazione, della durata di circa un'ora e
mezza, ha tenuto la platea in un silenzio partecipe e magnetico,
sorretta da un impianto tecnico d'eccellenza: dalle evocative musiche
originali firmate da Dardust, alle perfette luci curate da Marco
Filibeck, fino a una scenografia di grande suggestione di Chiara
Modoloed aicostumi impeccabili di Gentucca Bini.
Al termine della performance, la tensione scenica si è sciolta in un
lunghissimo e ininterrotto applauso. Rispondendo al calore straordinario
degli spettatori, Ambra Angiolini si è resa protagonista di un gesto di
rara generosità e umanità: terminati i ringraziamenti e visto che gli
applausi per lei non finivano veramente più, si è seduta sul bordo del
palcoscenico per circa dieci minuti per dialogare apertamente con la sala.
L'attrice si è raccontata a cuore aperto, condividendo con grande
coraggio e sincerità il proprio percorso personale e professionale: dai
primi clamorosi successi al confronto con il fallimento, rivelando come
proprio i momenti di caduta si siano trasformati nell'opportunità più
preziosa per guardarsi dentro e rinascere con una consapevolezza nuova.
Un momento di profonda empatia che ha commosso la platea, strappando una
nuova ovazione. La generosità dell'artista si è poi rinnovata nel foyer
del teatro, dove si è intrattenuta ancora a lungo con i tanti
appassionati per autografi, firme e foto ricordo.
L'inaugurazione sold out segna il primo capitolo di una stagione
teatrale ricca di grandi interpreti e drammaturgia di rilievo nazionale
e internazionale, che accompagnerà il pubblico dei Teatri diSanseverino
nei prossimi mesi proponendo un percorso di riflessione sul cambiamento
e sulle sfide del nostro tempo.
/Nell//e//foto: //Ambra Angiolini protagonista indiscussa sul palco del
teatro Feronia/