MILANO UNICA. LA PORTA (FDI): DA FRATELLI D’ITALIA ATTENZIONE ALL’INTERA FILIERA DEL TESSILE

“La visita che ho compiuto oggi alla fiera del tessile ‘Milano Unica’, a Rho, insieme al collega Fabio Pietrella, responsabile nazionale del settore Moda di Fratelli d’Italia, aveva per me una doppia valenza. La Prima era di parlare con i protagonisti, capire le loro esigenze, confrontarsi sull’andamento dei mercati e dimostrare loro vicinanza e sostegno. La moda italiana è un settore che sta tornando a crescere, sia pure timidamente, e c’è bisogno di crederci tutti insieme. Si tratta di un segmento per cui siamo famosi nel mondo e che aveva e ha bisogno di attenzione sotto il profilo della sburocratizzazione, degli investimenti, della formazione e dell’accesso al credito su cui abbiamo lavorato e lavoreremo ancora . Il secondo motivo: per il mio territorio e la mia città, Prato, che è uno dei principali distretti tessili d’Europa. Se si armonizzano tutte le parti del sistema produttivo si possono avere risultati ancora migliori. Il governo Meloni è molto attento allo sviluppo industriale e alle scelta di politiche che possano migliorare il comparto, dalla produzione alla vendita al dettaglio, con misure mirate che possano avvantaggiare l’intero sistema, oltre a voler tutelare e sponsorizzare sempre di più il brand più famoso del mondo che è il Made in Italy” Lo ha detto il deputato toscano di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.

