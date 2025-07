(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

MEGA DISCARICA DI TOR CERVARA, AVVIO BONIFICA

FRUTTO DI COLLABORAZIONE FATTIVA TRA CITTADINI E ISTITUZIONI

Angelilli: «Ringrazio il Prefetto di Roma per aver accolto le istanze del territorio

e sostenuto le istituzioni locali».

Roma, 7 luglio 2025 – «La bonifica della mega discarica di rifiuti di Tor Cervara è il risultato di un’efficace collaborazione tra i cittadini e le istituzioni che hanno mostrato attenzione alla difesa del diritto alla salute delle persone e al decoro e alla tutela del territorio».

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio che si è recata stamattina in via di Tor Cervara mentre erano in corso i lavori di bonifica del sito.

«Oltre ai comitati sempre attivi e alle istituzioni locali presenti, ho ringraziato personalmente anche il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per aver preso in carico le istanze del territorio, dopo l’incontro in Prefettura lo scorso 10 febbraio con i comitati civici che avevano denunciato la grave situazione di degrado e di trattamento illecito dei rifiuti, chiedendo un piano di interventi di sgombero, bonifiche e riqualificazione ma anche di rafforzamento della sicurezza e della prevenzione a lungo termine».

«L’operazione di risanamento della vasta area ricoperta da immensi cumuli rifiuti di ogni genere, a rischio contaminazione e incendi, è il prodotto di un impegno istituzionale forte volto a riportare qualità di vita e decoro in contesti degradati come quello di Tor Cervara che, benché di proprietà privata, ricade nella Riserva naturale regionale Valle dell’Aniene», ha concluso la vicepresidente Angelilli.