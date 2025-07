(ARC) Pol. sociali: Riccardi, Regione sostiene attivit “I Girasoli”

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

disabilit? a Monrupino e progetta un ampliamento delle proprie

strutture

Monrupino, 7 lug – “Siamo grati all’associazione I Girasoli

per l’opera che, da pi? di vent’anni, svolge per migliorare la

qualit? della vita delle persone con disabilit? e delle loro

famiglie: uno splendido esempio di integrazione sociale e di

solidariet?. La Regione ? vicina a questa organizzazione e si

impegna a supportarne il progetto di ampliamento dei propri

spazi”.

Sono le considerazioni espresse oggi dall’assessore regionale

alle Politiche sociali e disabilit? Riccardi Riccardi, in visita

assieme all’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti, alla Libera scuola d’arte e mestieri di Monrupino,

gestita dall’associazione I Girasoli onlus. Il sodalizio si

prefigge di promuovere azioni di carattere socio educativo e di

favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilit? che,

al termine di un percorso formativo nel centro diurno, possono

lavorare con un certo grado di autonomia.

La struttura di Monrupino, sita in localit? Repen e attivo dal

2005, ospita complessivamente 29 persone con disabilit?

intellettive o autismo e offre accoglienza, attivit?

laboratoriali e creative a scopo abilitativo e riabilitativo.

Comprende un edificio a tre piani per un totale di 400 metri

quadri, con un terreno di 5.000 metri quadri. Il progetto di

ampliamento, reso necessario dal progressivo aumento di persone

ospitate nel centro, prevede la costruzione di una nuova casa

famiglia e una nuova sala polifunzionale in un’area adiacente

alla struttura gi? esistente.

