(ARC) Assestamento: Scoccimarro, nuovi fondi contro dissesto e per Cer

Trieste, 7 lug – “Questa manovra per le deleghe di mia

competenza si concentra principalmente su misure tecniche e sul

sostegno agli Enti locali, con particolare attenzione alle

bonifiche e alla tutela del territorio. Ma il cuore del

provvedimento sta nelle risorse stanziate: circa 8,6 milioni di

euro per la parte corrente e quasi 50 milioni destinati a

investimenti, a conferma di un’azione concreta e mirata”.

Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio

Scoccimarro a margine del suo intervento in sede di Commissione

IV del Consiglio regionale sulla manovra estiva di assestamento.

Nel dettaglio, come ha spiegato il rappresentante della Giunta

regionale, tre milioni di euro serviranno a scorrere la

graduatoria dei Comuni che hanno chiesto contributi per la

manutenzione dei corsi d’acqua di loro competenza, un intervento

fondamentale per ridurre i rischi e garantire la sicurezza dei

entri abitati. Cinque milioni vengono invece destinati a

potenziare il fondo per gli sconti sui carburanti, in vista di

un’ulteriore verifica a ottobre che, se necessario, porter? nuovi

stanziamenti: un impegno che segue l’andamento dello scorso anno,

chiuso con 63 milioni complessivi.

“Importanti – ha aggiunto Scoccimarro – anche gli oltre 20

milioni complessivi destinati alla difesa del suolo, tra

manutenzioni ordinarie e straordinarie e progetti sotto la regia

regionale. Risorse che vanno ben oltre la logica dell’opera

singola, perch? rappresentano investimenti di lungo periodo,

ormai imprescindibili per proteggere vite umane e il patrimonio

pubblico e privato, come purtroppo attestano i fatti di cronaca”.

“Inoltre, con questo assestamento – ha detto l’assessore –

vengono inoltre finanziati tutti i progetti presentati da 18

Comuni per la realizzazione, riqualificazione e manutenzione

straordinaria dei centri di raccolta: ai fondi gi? previsti si

aggiungono altri 12,2 milioni, una scelta che punta a migliorare

la gestione dei rifiuti e favorirne il recupero come nuova

materia prima, riducendo cos? sia le discariche sia la pressione

sulle risorse naturali”.

Scoccimarro ha poi sottolineato che per i lavori di dragaggio si

mettono a disposizione 5,5 milioni, mentre 400 mila euro vanno al

completamento del primo impianto regionale di energia rinnovabile

a Spilimbergo, che diventer? il fulcro della prima comunit?

energetica legata alla grande Comunit? energetica rinnovabile

(Cer) ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’. Sempre sul fronte

dell’energia, altri 6 milioni sosterranno le Cer private promosse

dalle imprese, coprendo circa 28 domande di contributo: un

investimento che rafforza la transizione energetica a vantaggio

dell’intero territorio.

Infine, vengono incrementate due linee di intervento: un milione

per i nuovi polmoni verdi urbani, il cui bando ? ormai prossimo,

e un altro milione per le associazioni sportive che intendono

efficientare dal punto di vista ecologico gli impianti in

concessione o di propriet?.

