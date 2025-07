(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

ROCCA: «VICINO A RAIMONDO TIERO. GRAVE

COLPIRE UN RAPPRESENTANTE DELLE ISTITUZIONI»

Roma, 6 luglio 2025 – «Desidero manifestare la mia vicinanza e il mio sostegno al Presidente del Consiglio Comunale di Latina, Raimondo Tiero, per il grave atto subito. Un gesto che non può e non deve essere sottovalutato. Colpire il patrimonio di un cittadino è già di per sé un segnale preoccupante; quando a essere preso di mira è un rappresentante delle istituzioni, il fatto assume un significato ancor più serio».

Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito all’episodio avvenuto la scorsa notte durante la quale è stata vandalizzata l’auto dell’esponente politico del capoluogo pontino.

«Tiero ha sempre svolto il proprio ruolo con correttezza, senso delle istituzioni e spirito di servizio. Quanto accaduto rappresenta un’offesa non solo alla sua persona, ma anche al ruolo che ricopre e al rispetto dovuto ai luoghi della democrazia», continua il Presidente della Regione Lazio.

«Mi auguro che le indagini possano chiarire al più presto la natura del gesto. Da parte mia e della Regione Lazio, pieno sostegno a Raimondo Tiero e a tutti coloro che, come lui, lavorano quotidianamente al servizio delle comunità locali», conclude il Presidente Rocca,