*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO) MILANO, PRESIDIO FDI PARCO LAMBRO, DE CORATO (FDI): «IERI SERA

LO STATO E’ TORNATO A FARE LO STATO RIPORTANDO SICUREZZA ALL’INTERA ZONA».*

*Alcuni momenti di ieri sera/notte al Parco Lambro di Milano dove Fratelli

d’Italia ha organizzato un presidio insieme ai residenti della zona,

chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine che sono accorse numerose.*

*Sotto, nel video, una piccola parte dei numerosi sudamericani presenti

ieri sera all’interno del Parco che disturbano con musica ad altissimo

volume i residenti delle vie adiacenti:*

Milano, 06 Luglio 2025 – Ieri sera, alcuni rappresentanti di Fratelli

d’Italia tra cui il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, l’On.

Andrea Mascaretti, i Consiglieri Fdi a Palazzo Marino Marco Cagnolati e

della Zona3 Mattia Ferrarese e Gianluca Boari erano presenti al gazebo

organizzato presso il Parco Lambro contro i continui disagi che i residenti

della zona, ormai da un decennio, tutte le sere delle stagioni

primavera-estate sono costretti a subire. «Finalmente, la scorsa notte, lo

Stato è tornato a fare lo Stato anche qui al Parco Lambro e il Governo

Meloni, anche attraverso il Dl Sicurezza, sta facendo il massimo per

tutelare l’intero Paese e le Forze dell’Ordine che ogni giorno lo

proteggono. Dopo le decine e decine di segnalazioni sia nostre che dei

residenti, di questo ringrazio in modo particolare il Questore di Milano

dr. Bruno Megale, ieri sera sono intervenuti diversi uomini delle Forze

dell’Ordine, sia della Polizia di Stato che dei Carabinieri. Le stesse

hanno fatto sì che le centinaia di sudamericani presenti, che a suon di

musica ad altissimo volume e consumo di cibi e alcol in quantità esagerata,

che disturbavano la quiete dei residenti che vivono nelle case adiacenti al

Parco, smettessero. Noi di Fratelli d’Italia siamo ritornati al fianco dei

residenti della zona dopo poco più di 15 giorni dal precedente sopralluogo.

Di Polizia Locale, anche ieri sera, non si è vista nemmeno l’ombra»,

ha dichiarato

il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari

Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.

«Da diversi anni non si vedeva una presenza così importante di cittadini

onesti e di Forze dell’Ordine al parco Lambro. I milanesi meritano una

città sicura e vivibile, che evidentemente Sala e la sua Giunta non sono

stati in grado di offrire durante questi anni di mandato. Alle mancanze

della maggioranza, risponderemo con la tutela del quartiere. Ai

malintenzionati e agli organizzatori di feste illegali, ci sostituiremo con

progetti reali e partecipazione. Contro il degrado del parco, anche questo

sabato, abbiamo permesso la salvaguardia del riposo e la serenità degli

abitanti dei nostri quartieri».

Ha dichiarato il Consigliere del Municipio 3 milanese *Mattia Ferrarese*.