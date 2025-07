(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Inaugurazione sede Fi a Montescaglioso: Assessore Cupparo

“L’ inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Montescaglioso, da

parte della nostra coordinatrice regionale sen. Elisabetta Casellati a cui

ho partecipato, insieme a colleghi regionali, consiglieri comunali,

dirigenti e segretari provinciali del partito di Matera e Potenza, è forse

la conclusione più efficace della *campagna nazionale “Periferie al

centro” di Forza Italia. Rimettiamo al centro le periferie e rinnoviamo il

nostro impegno sui territori”. Così Francesco Cupparo, assessore regionale,

sottolineando che Montescaglioso ha da sempre un ruolo importante

nell’economia provinciale e regionale che proprio per le sue significative

attività produttive, dall’agricoltura, alla piccola impresa,

all’artigianato e commercio, intendiamo rilanciare. * In questo disegno, il

finanziamento del complanare della zona industriale di Montescaglioso, per

un importo di 1,8 milioni di euro, annunciato dall’assessore alle

Infrastrutture Pepe, rientra nell’impegno della Giunta Bardi ad

accompagnare lo sviluppo e favorire nuove attività produttive. Un disegno

che trova un’ ulteriore opportunità nell’Avviso Pubblico messo a punto dal

mio Dipartimento per interventi di adeguamento delle aree produttive di

proprietà degli Enti Locali (37,7 ml) per aiutare i Comuni a realizzare i

necessari interventi infrastrutturali per le nuove localizzazioni.

Prendendo a prestito le parole del Santo Padre sulle periferie – aggiunge

Cupparo – vogliamo garantire ai cittadini e ai titolari di piccole imprese

gli stessi diritti e le stesse opportunità di cittadini ed imprenditori

delle grandi città. Vogliamo mettere al centro le periferie, partendo da

ogni comune, per fare in modo che il paese e la città possano riprendere i

propri territori e i residenti, a partire dai giovani, possano essere

padroni del proprio destino.* La nostra idea: *ripartire dalle aree

periferiche perché lì nascono le comunità, si concentrano forze positive,

si creano identità e appartenenza. Vedere con occhi diversi per imparare a

intervenire efficacemente, conoscere per sostenere. *La grande presenza di

cittadini e in particolare di giovani a Montescaglioso – aggiunge Cupparo –

è per noi il migliore incoraggiamento a proseguire su questa strada”.*