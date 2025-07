Com. Consiglio Comunale: approvato ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Prossima seduta lunedì 7 luglio

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Consiglio Comunale: approvato ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato

di Palestina. Prossima seduta lunedì 7 luglio

Convocato dal presidente Francesco Incarbone, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi, in seduta

ordinaria, come di consueto nell’aula “Luigi Sturzo”, alle 20 di lunedì, 7 luglio.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 1) Schema di programma triennale dei lavori pubblici

2024-26 ed elenco annuale dei lavori anno 2024 – Adozione 2) Mozione per l’integrazione del

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 3) Mozione per la richiesta di utilizzo

dell’area di emergenza della Protezione civile di via Cristoforo Colombo per l’espletamento di esami di

guida per ciclomotori e motocicli; 4) Mozione per la salvaguardia economica dell’Italia tramite azioni a

tutela dell’interesse nazionale in ambito europeo e sostegno per la ridefinizione degli obblighi e delle

limitazioni imposti dal Green Deal Europeo; 5) Ratifica della delibera di Giunta avente ad oggetto:

Stato civile digitale (ANSC)- Comuni (luglio 2024) – Variazione di bilancio ex art. 250 TUEL; 6)

Ratifica della delibera di Giunta municipale su: “Variazione di bilancio – Rimborso somme Comune di

Vizzini PRE n. 1147/25 e D.R.S. 3770 del 16/12/2024”; 7) Ratifica delibera di Giunta municipale avente

ad oggetto “Fondo Nazionale Politiche Giovanili – “Giovani in rete ” -DDG n. 1544 Regione Siciliana –

Progetto Kairos – Il Tempo Opportuno – Variazione di bilancio, esercizio 2025, ai sensi dell’art. 250

comma 2 del tuel; 8) Ratifica delibera di Giunta municipale avente ad oggetto “Modifica delibera di

Giunta municipale n. 31/2025 avente ad oggetto “PNRR M5-C3 I3-Agenzia per la coesione territoriale –

Progetto 2023 – PE3-00107- ACOPE 2.0 – Azioni di contrasto alla povertà educativa -Variazione di

bilancio, esercizio 2025, ai sensi dell’art. 250 comma 2 del tuel”; 9) Art. 250 comma 2 TUEL –

Individuazione, nel bilancio di previsione finanziario 2025 delle spese da finanziare e determinazione

delle fonti di finanziamento. Prevenzione incendi boschivi – Acquisto di mezzi antincendio a servizio

nell’Area SIC-ITA070005-Bosco di Santo Pietro, in territorio del Comune di Caltagirone – Proposta di

ratifica della delibera di G.M. n. 48 del 01/04/2025; 10) Ratifica alla deliberazione di Giunta comunale

su “Ampliamento posti Progetto SAI MSNA – Variazione di bilancio, esercizio 2025, ai sensi dell’art.

250 comma 2 del tuel”; 11) Art. 250 comma 2 TUEL – Individuazione, nel bilancio di previsione

finanziario 2025 delle spese da finanziare e determinazione delle fonti di finanziamento. Decreto M.I.T.

restauro di beni monumentali ubicati all’interno del Giardino Pubblico finalizzato al miglioramento dei

percorsi turistici in Caltagirone” – Proposta di ratifica della Delibera di G.M. n. 76 del 26/05/2025; 12)

Art. 250 comma 2 TUEL – Individuazione, nel bilancio di previsione 2021/2025 esercizio finanziario

2025 delle spese da finanziare e determinazione delle fonti di finanziamento. Messa in sicurezza del

patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche edifici scolastici e comunali – CUP:

deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20/05/2025 su “Presentazione 2° Rapporto Città Intermedie,

concessione contributo dalla Regione. Variazione di bilancio d’urgenza esercizio 2025, ai sensi dell’art.

250 comma 2 del tuel – Anno 2025”;

Nell’ultima seduta, svoltasi martedì 1 luglio, il Consiglio ha approvato, con 14 sì e un astenuto,

l’ordine del giorno riguardante il riconoscimento dello Stato di Palestina, presentato dai consiglieri del

centrosinistra (e illustrato dal primo firmatario, Vincenzo Di Stefano), così come modificato dopo l’ok

della stessa assise a una proposta di emendamento avanzata da Valentina Messina per il centrodestra.

Con il documento il Consiglio, attesa “la condizione tragica che la popolazione palestinese sta

soffrendo nella Striscia di Gaza”, chiede al Parlamento e al Governo nazionale: “Di sostenere ogni

iniziativa istituzionale orientata ad adoperarsi in tutte le sedi affinché si concretizzi l’obiettivo della

soluzione di con i due Paesi; di porre in essere iniziative per consentire l’arrivo

immediato degli aiuti umanitari alla popolazione stremata della Striscia di Gaza; di affermare un no

deciso alla guerra e di promuovere ogni iniziativa utile alla ripresa dell’attività diplomatica finalizzata

alla pace; di promuovere, nel solco della cultura della solidarietà e dell’integrazione del popolo siciliano,

iniziative per l’accoglienza negli ospedali siciliani dei cittadini gravemente feriti, in particolare dei

bambini”. Nell’Odg si evidenzia come il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina sia “un

passo fondamentale per equiparare la sua condizione, sul piano politico, a quella di altri Stati, e per

riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi, ribadendo le tutele

previste dal diritto internazionale”. Nel dibattito sull’argomento si sono registrati i contributi, oltre che

degli stessi Vincenzo Di Stefano e Valentina Messina, anche di Fabio Interlandi, Ivana La Pera, Greta

Bonanno e Aldo Grimaldi.

In apertura il civico consesso si era occupato di alcune problematiche, sollevate attraverso le

comunicazioni di Sergio Gruttadauria (“Città in stato d’assedio a causa dei lavori Enel, effettuati non a

regola d’arte, e Amministrazione disattenta”), Aldo Grimaldi (che aveva sollecitato i lavori di

impermealizzazione del tetto del Palasport “Don Pino Puglisi” e chiesto “una data precisa per la

riapertura della Villa”) e Francesco Alparone, che aveva domandato notizie sull’evento enogastronomico

del 18-20 luglio e lamentato “il mancato coinvolgimento della commissione consiliare Attività

produttive”. Il vicesindaco Paolo Crispino aveva replicato sottolineando “i grandi benefici per la città

connessi ai lavori Enel e la presenza costante e attenta dell’Amministrazione”. Quanto al Palasport,

aveva annunciato “l’avvenuto affidamento all’impresa, con conseguente avvio, a breve, dei lavori”.

Aveva, infine, ribadito che “la Villa riaprirà a metà luglio”.