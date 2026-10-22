BASKET IN CARROZZINA, RIPARTE LA STAGIONE PER CLUB, SERIE A AL VIA

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - campione in carica esordisce a Firenze. *
Sabato 24 ottobre ricomincia la Serie A di pallacanestro in carrozzina con
diciotto turni che terminerà il 10 aprile prossimo e che decreterà le
quattro partecipanti alla fase ad eliminazione diretta, da cui uscirà la
vincitrice dello Scudetto 2027, mentre le prime quattro classificate al
termine del girone di andata saranno automaticamente qualificate per la
Final Four di Coppa Italia. L'ultima classificata al termine della stagione
regolare, infine, retrocede in Serie B.
Riflettori puntati sulla Unipol Briantea84 Ets campione in carica e
vincitrice di quattro degli ultimi titoli nazionali: i canturini si
presentano ai blocchi di partenza di questo campionato con lo zoccolo duro
dello scorso anno confermato e rafforzato dai pesanti inserimenti di Andrea
Giaretti e Maor Lasri. Esordio in trasferta per i lombardi, che alle 15.30
affronteranno a Firenze la Menarini Volpi Rosse guidata da Riccardo
Innocenti, diventato negli anni vero simbolo e punto di riferimento della
squadra toscana.
I vice-campioni del S. Stefano Kos Group esordiranno in casa alle 15.30
contro il Crich Pdm Treviso: i marchigiani, orfani del proprio capitano e
leader Andrea Giaretti, presentano diverse novità nel roster di quest'anno:
curiosità attorno al greco punti 4.5 Zack Blair e all'australiano Benjamin
Moncrieff, altro punti 4.5 classe 2001, ma anche per il nazionale belga
Sander Hendriks; Treviso da parte sua, guidata dal coach azzurro medaglia
d'oro mondiale Fabio Castellucci, conferma i due lunghi Favretto-De Miranda
e il giovane Da Silva Pelizari come punti di forza in rosa.
Tra le squadra che si presentano alla prima giornata con le ambizioni più
alte figurano poi certamente le due sarde: la Dinamo Lab Banco di Sardegna
farà il proprio esordio sul difficile campo della Vumbaca Mobility Solution
Reggio Calabria, a sua volta rafforzatasi in offseason: i sardi, reduci da
un'annata al di sotto delle aspettative, confermano il blocco azzurro
Papi-Ghione-Saaid, ma anche Murakami, Mosler e Lindblom, con Mathew Foden
in panchina, mentre Reggio Calabria punta forte sul nazionale israeliano
Shay Barbibay, oltre che sulla conferma di Clemente Junior Marcondes e sul
consueto roster multinazionale guidato da coach Cugliandro.
Trasferta veneta invece per l'Asinara Waves E-Ambiente, tra le protagoniste
sul mercato estivo, dopo la deludente stagione scorsa: a Porto Torres
infatti sono arrivati l'azzurro Gabriel Benvenuto, il tedesco Nico
Dreimuller, l'olandese Arie Twigt e il britannico Phil Pratt, come
autentica dichiarazione di intenti di arrivare fino in fondo in tutte le
competizioni; l'avversaria alle 15.30 sarà il Padova Millennium Basket,
realtà storica del basket italiano tornata in Serie A quest'anno dopo una
bella cavalcata nella serie cadetta lo scorso anno; blocco storico
confermato per i padovani, con l'innesto del brasiliano Alexandre de
Oliveira Da Silva.
Infine un'altra big, la Deco Amicacci Abruzzo di coach Di Giusto,
rafforzatasi con l'innesto del nazionale brasiliano Norton Rodrigues (punti
3, classe 2002), a dare manforte ad un gruppo guidato dai due azzurri
vice-campioni del mondo Topo-Boganelli e dall'esperienza di Tanghe; esordio
casalingo per gli abruzzesi (sempre alle 15.30) contro l'SBS Montello,
squadra attorno a cui c'è tanta curiosità: il secondo anno a Bergamo di
Alessandro Sbuelz è il punto fermo di un roster arricchito dall'argentino
Esteche, dall'altro nazionale italiano Pedron e dal contributo
dell'esperienza del centro coreano Kim.
Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming sui canali social
della Federazione, con il servizio live stats disponibile sul sito federale.
*FOTO LIBERA DA DIRITTI PER LA PUBBLICAZIONE*
*Dida:* La Briantea84 campione d'Italia 2026
*Ufficio Comunicazione FIPIC*
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