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Sicilia

[Comune Palermo] Fwd: Dichiarazione Giuseppe Milazzo e Teresa Leto

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - avanti nel più ampio progetto di riqualificazione della Costa Sud»

L'on. G. Milazzo e la consigliera Teresa Leto: «Un risultato concreto,
frutto di mesi di impegno e collaborazione istituzionale. La
riqualificazione passa anche dalla risoluzione delle criticità e dalla
restituzione del decoro ai nostri quartieri».

Palermo oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo ramo
Segno n. 60

a Palermo. Un intervento di rilevante interesse igienico-sanitario,
finalizzato a superare le criticità causate dal malfunzionamento del
vecchio impianto di sollevamento fognario.

A darne notizia, con soddisfazione, sono l'onorevole G. Milazzo e il
consigliere Teresa Leto, che hanno seguito la vicenda attraverso mesi di
impegno e costanti interlocuzioni con AMAP e con gli Uffici dei Lavori
Pubblici del Comune di Palermo, guidati dall'assessore Orlando.

L'opera prevede la posa di una condotta in PVC del diametro di 315
millimetri, per una lunghezza di circa 120 metri, che consentirà di
convogliare i reflui dell'edificio verso la rete fognaria comunale di via
Porta di Mare. Saranno inoltre realizzati una decina di pozzetti
ispezionabili, necessari a garantire l'accessibilità e la manutenzione
della nuova infrastruttura.
Il risultato è stato raggiunto grazie a un articolato percorso
tecnico-amministrativo, che ha visto AMAP predisporre il progetto di
razionalizzazione degli scarichi e gli uffici comunali impegnati nei
necessari passaggi amministrativi. Determinante anche la disponibilità del
proprietario del lotto, che ha acconsentito gratuitamente alla posa della
condotta.

L'intervento si inserisce in una più ampia prospettiva di riqualificazione
della città. In questo percorso si colloca anche l'abbattimento del
cosiddetto ecomostro, per il quale la gara è già stata espletata: un
passaggio significativo verso il recupero e la valorizzazione di un'area
che necessita di interventi concreti per superare le criticità esistenti e
restituire qualità e decoro al territorio.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell'avvio di quest'opera, frutto di
mesi di lavoro e di un confronto costante con AMAP e con gli Uffici dei
Lavori Pubblici del Comune di Palermo, ai quali va il nostro ringraziamento
per la collaborazione, così come al proprietario del lotto per la
disponibilità dimostrata», dichiarano l'onorevole Milazzo e il consigliere
Leto.
Sud di Palermo e costituisce un'area importante della Seconda
Circoscrizione. È proprio per questo che riteniamo fondamentale
intervenire, non soltanto per risolvere una criticità igienico-sanitaria,
ma anche per contribuire a un più ampio processo di riqualificazione
urbana. La realizzazione della nuova rete fognaria e il percorso avviato
per l'abbattimento dell'ecomostro sono tasselli di una visione che punta a
restituire decoro, dignità e nuove prospettive alla città».

«Continueremo a seguire con attenzione questo percorso, promuovendo la
collaborazione tra istituzioni e uffici competenti, affinché gli interventi
programmati possano tradursi in risultati tangibili per i cittadini. La
riqualificazione della Costa Sud passa anche dalla capacità di affrontare e
risolvere le criticità esistenti, con determinazione e continuità»,
concludono Milazzo e Leto.

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(AGENPARL)
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