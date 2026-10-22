[Comune Palermo] Fwd: Dichiarazione Giuseppe Milazzo e Teresa Leto

avanti nel più ampio progetto di riqualificazione della Costa Sud»

L'on. G. Milazzo e la consigliera Teresa Leto: «Un risultato concreto,

frutto di mesi di impegno e collaborazione istituzionale. La

riqualificazione passa anche dalla risoluzione delle criticità e dalla

restituzione del decoro ai nostri quartieri».

Palermo oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo ramo

Segno n. 60

a Palermo. Un intervento di rilevante interesse igienico-sanitario,

finalizzato a superare le criticità causate dal malfunzionamento del

vecchio impianto di sollevamento fognario.

A darne notizia, con soddisfazione, sono l'onorevole G. Milazzo e il

consigliere Teresa Leto, che hanno seguito la vicenda attraverso mesi di

impegno e costanti interlocuzioni con AMAP e con gli Uffici dei Lavori

Pubblici del Comune di Palermo, guidati dall'assessore Orlando.

L'opera prevede la posa di una condotta in PVC del diametro di 315

millimetri, per una lunghezza di circa 120 metri, che consentirà di

convogliare i reflui dell'edificio verso la rete fognaria comunale di via

Porta di Mare. Saranno inoltre realizzati una decina di pozzetti

ispezionabili, necessari a garantire l'accessibilità e la manutenzione

della nuova infrastruttura.

Il risultato è stato raggiunto grazie a un articolato percorso

tecnico-amministrativo, che ha visto AMAP predisporre il progetto di

razionalizzazione degli scarichi e gli uffici comunali impegnati nei

necessari passaggi amministrativi. Determinante anche la disponibilità del

proprietario del lotto, che ha acconsentito gratuitamente alla posa della

condotta.

L'intervento si inserisce in una più ampia prospettiva di riqualificazione

della città. In questo percorso si colloca anche l'abbattimento del

cosiddetto ecomostro, per il quale la gara è già stata espletata: un

passaggio significativo verso il recupero e la valorizzazione di un'area

che necessita di interventi concreti per superare le criticità esistenti e

restituire qualità e decoro al territorio.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell'avvio di quest'opera, frutto di

mesi di lavoro e di un confronto costante con AMAP e con gli Uffici dei

Lavori Pubblici del Comune di Palermo, ai quali va il nostro ringraziamento

per la collaborazione, così come al proprietario del lotto per la

disponibilità dimostrata», dichiarano l'onorevole Milazzo e il consigliere

Leto.

Sud di Palermo e costituisce un'area importante della Seconda

Circoscrizione. È proprio per questo che riteniamo fondamentale

intervenire, non soltanto per risolvere una criticità igienico-sanitaria,

ma anche per contribuire a un più ampio processo di riqualificazione

urbana. La realizzazione della nuova rete fognaria e il percorso avviato

per l'abbattimento dell'ecomostro sono tasselli di una visione che punta a

restituire decoro, dignità e nuove prospettive alla città».

«Continueremo a seguire con attenzione questo percorso, promuovendo la

collaborazione tra istituzioni e uffici competenti, affinché gli interventi

programmati possano tradursi in risultati tangibili per i cittadini. La

riqualificazione della Costa Sud passa anche dalla capacità di affrontare e

risolvere le criticità esistenti, con determinazione e continuità»,

concludono Milazzo e Leto.

Hai ricevuto questo messaggio